Beim Heiligen Stein in Mitterretzbach werden Spaziergänger von Soldaten kontrolliert und wundern sich über die militärische Präsenz an der Grünen Grenze. Retzbachs ÖVP-Bürgermeister Manfred Nigl ist über diese Maßnahme gar nicht erfreut und wandte sich mit einem Schreiben an Innenminister Karl Nehammer und Außenminister Alexander Schallenberg.

NÖN Hält den Grenzeinsatz für ein falsches Signal: Bürgermeister Manfred Nigl.

Es sei ihm schon bewusst, dass durch die Coronagesetze bzw. -verordnungen die Grenzen geschlossen sind und die Polizei aus Ressourcenmangel eine Überprüfung nicht durchführen kann. Dennoch werde es als absurd und übertrieben empfunden, dass nun in der rückläufigen Ansteckungsphase ein derartiger symbolträchtiger Schritt gesetzt wird, das Österreichische Bundesheer an der Staatsgrenze zu einem Mitgliedsstaat der EU stationieren zu lassen, formulierte Nigl.

Er hoffe, dass viele Österreicher weiterhin an die EU glauben und daran festhalten. „Mit solchen übertriebenen Aktionen wird aus meiner Sicht das Gegenteil bewirkt“, bittet der Retzbacher Bürgermeister um Kenntnisnahme.

Schechtner: „Für mich ist das in Ordnung“

Nigl ist jedenfalls nicht der Einzige, der sich freuen würde, wenn das Heer wieder abgezogen wird. „Bis jetzt haben die Grenzpolizisten hervorragende Arbeit geleistet. Man sollte prüfen, ob es eigentlich überhaupt Grenzverletzungen und in welcher Art gegeben hat, um einen derartigen militärischen Grenzeinsatz zu rechtfertigen“, meinte ein Pulkautaler zur NÖN.

Eine Aufstockung der Polizisten wäre seiner Meinung nach viel sinnvoller gewesen, als Milizsoldaten bei Tag und Nacht an einem komplett ruhigen Grenzverlauf patrouillieren zu lassen.

„Für mich ist das in Ordnung“, meint Hardeggs Bürgermeister Fritz Schechtner zum Assistenzeinsatz. Die Landwirtschaftskammer bemühe sich indes für jene Landwirte, die auch auf tschechischem Hoheitsgebiet Felder bewirtschaften, um mehr legale Grenzübertritte, damit sie nicht lange Umwege nach Kleinhaugsdorf zurücklegen müssen. „Es laufen Gespräche auf höchster Ebene. Ich hoffe auf eine baldige Lösung.“

Pikant: Am 1. Mai kam es in seiner Gemeinde auf Initiative der Bürgerliste „Pro Znojmo“ zu einem Treffen an der Grenzbrücke im Nationalpark Thayatal, von dem er nichts wusste. Motto: „Mähren grüßt Niederösterreich – We miss you“.