In einer Zeit, die nicht zuletzt das Spitalspersonal sowohl physisch als auch psychisch vor große Herausforderungen stellt, haben Lob und Dank einen besonderen Stellenwert. So bereitete es den Mitarbeitern im Klinikum Hollabrunn nun große Freude, als sie einen Brief des französischen Botschafters erhielten.

„Es ist mir ein großes Anliegen, mich persönlich bei Ihnen und Ihrem gesamten Team für die ausgezeichnete Behandlung unseres an Corona erkrankten Mitarbeiters in ihrem Klinikum zu bedankten“, richtete dieser ein Schreiben an die Ärztliche Direktorin, Primaria Susanne Davies. Der Botschafter lobte darin die hochqualitative Behandlung, beispielhafte Aufmerksamkeit sowie das aufopferungsvolle Bemühen um das Wohl des Botschaftsmitarbeiters, der mittlerweile gesund entlassen werden konnte.

Das Landesklinikum Hollabrunn war das erste Klinikum im Weinviertel, das für die Behandlung von Covid-positiven Patienten deklariert wurde. „Lobende Worte in dieser herausfordernden Zeit honorieren das unermüdliche Bemühen des gesamten Klinikum-Teams“, betont Davies.