In Unternalb schließt sich der Kreis der Spurensuche

Die kaiserlichen Truppen waren unter dem Kommando eines Profosen (ein für Strafvollzug zuständiger Militärbeamter) gekommen und „überfielen also die Christliche Gmain zu Stainebrun“, nahmen die Männer, etwa an die 150, gefangen und führten sie auf die Burg Falkenstein.

Die Frauen, Kinder und Kranken sperrten sie in Steinebrunn ein, wohin ihnen ihr Vorsteher, Hans Amon, einen trostvollen Brief sandte und sie bat, nicht vom Glauben abzufallen, „so wird euch nichts mannglen, den lieben Schwestern und Krancken zu Steineprunn“.

Mitte Jänner 1540 wurden an die 90 Männer, paarweise in Ketten geschlossen, zur Arbeit auf den Galeeren verurteilt, nach Triest abgeführt. Bruder Leonhart Roth formulierte das in seinem Lied: „Es wurden zusamen gebunden/Allweg zwen Brueder gleich/Drumb lobten sie von Stunden/Den Vater im Himmelreich.“ Nach einem herzzerreißenden Abschied zogen sie singend und betend durch Niederösterreich, die Steiermark und Slowenien bis nach Triest, wobei der Zug dieser standhaften Hutterischen Brüder zu einer einzigartigen Propaganda für den Glauben der Wiedertäufer wurde.

Die Chronik berichtet weiter das Unglaubliche: „Im selben sein sie alle inn der zwölften Nacht zu Triest aus iren ketten und Bannden ledig worden, aus dem Gefänncknus hinausgegangen“ und aus der Stadt geflohen. So konnten immerhin 69 Brüder nach Mähren zu den Ihren zurückkehren.

Die Gefangennahme in Steinebrunn, die Haft auf Falkenstein, der Zug nach Triest und die Rückkehr nach Mähren sind der Kern der etwa zehn „Falkensteiner Lieder“, welche über diese Ereignisse verfasst wurden und im Bereich der Burgruine Falkenstein erinnert eine umfangreiche Dokumentation – samt Hörbildern – an dieses Ereignis.

„Glaubensentscheidung vielfach nicht respektiert“

Einfühlsam ist das ebenfalls gezeigte Grußwort, mit dem der Wiener Erzbischof Kardinal Schönborn diese Dokumentation „nach Jahrhunderten des Vergessens“ begrüßt und Grußworte an die wegen ihres Glaubens verfolgten „Wiedertäufer“ und „Hutterer“ richtet. Er beklagt darin, dass „sich unter den Verfolgern dieser Gläubigen gerade auch die Kirche befand und dass ein weit verbreiteter Mangel am Verständnis für die religiösen Anliegen vieler im Volk herrschte. Dem Wunsch etwa nach der Beteiligung der Laien an der Glaubensverkündigung wurde oft nicht Rechnung getragen, wie auch die Glaubensentscheidungen des einzelnen vielfach nicht respektiert wurden. Das alles hat großes Leid über diese Menschen gebracht!“

Museumsdorf bietet Einblick ins Täufer-Leben

Eine ergänzende, informative Ausstellung über die Wiedertäufer, Hutterer und Habaner zeigt das Museumsdorf Niedersulz in einem „Täufermuseum“. Ein eigener Raum bietet Einblick in das Alltagsleben der Hutterer und ihre vielfältigen kulturellen Leistungen. Abrundend präsentiert das Museum die Täuferbewegungen, die, vorwiegend in den USA und Kanada, bis heute überlebt haben und weist auf die Basis ihres Glaubens hin: Gütergemeinschaft, Festhalten an der überlieferten Kultur, ein konsequenter Pazifismus und eine gewisse Abgrenzung zur übrigen Gesellschaft.

Und im kleinen Ort Unternalb bei Retz schließt sich der Kreis: Im Jahre 2019 fand hier über Vermittlung von Kardinal Schönborn der „Bruderhof“, eine moderne Täufergemeinde, im ehemaligen Freihof des Retzer Dominikanerklosters Aufnahme. An die 25 Personen, Briten, Deutsche und Amerikaner aus dem Kreis der Täuferbewegung, leben seither hier und haben sich durch Bio-Gemüseanbau und -verkauf unter dem Motto „Gutes vom Gutshof“ eine wirtschaftliche Existenz aufgebaut.

Neben drei Familien mit Kindern und einem jungen Ehepaar sind es auch einige Singles, die während der Woche in Wien ihrem Studium nachgehen und vorwiegend zum Wochenende zurückkommen. Und was heute Toleranz ermöglicht: Eine weitere Niederlassung von Täufergruppen im ehemaligen Annunziata-Kloster Stein in Maria Anzbach ist in Vorbereitung. Es soll dadurch, im Interesse aller, wiederbelebt werden.

