15 Jahre Krisenarbeit für Kinder: „Es gehört mehr hingeschaut“

Es ist also ein kleines Jubiläum, das im Sozialpädagogischen Betreuungszentrum (SBZ) Hollabrunn heuer begangen wird. Im September 2008 kam hier in der „Brücke“, im ersten Kriseninterventionszentrum des Landes NÖ, unter der damaligen Direktorin Eva Kreiner das erste Kind in Obhut. Es war der Beginn einer Erfolgsgeschichte, die derzeit unter Direktorin Jeanette Stadt und unter der sozialpädagogischen Leitung von Regina Riepl fortgeschrieben wird.

Seit der Zehn-Jahres-Feier, die 2018 im Beisein zahlreicher Ehrengäste begangen wurde, ist wieder einiges passiert. „Es waren prägende Jahre“, bestätigt Regina Riepl. Die Hollabrunnerin hat 2020 als Nachfolgerin von Gabriele Haschka - gemeinsam mit Eva Kreiner die „Pionierdame“ - die Leitung der „Brücke“ übernommen. Vor allem Corona ist in diesen Jahren passiert und es sei eine enorme Herausforderung gewesen, die Betreuungsqualität aufrechtzuerhalten, Kontakte zu ermöglichen und gleichzeitig die Kinder und Mitarbeiter zu schützen.

„Es war ein Spagat, den Kindern weiter das geben zu können, was sie brauchen“, sagt Riepl. Schließlich gehe es hier um Schützlinge, für die Bindungen und Beziehungen besonders wichtig sind.

Acht Plätze für schulpflichtige Kinder gibt es in der „Brücke“. Die Dauer der Aufenthalte ist unterschiedlich, von nur einer Nacht bis hin zu drei Monaten. Foto: SBZ

Acht Plätze für schulpflichtige Kinder - also 6- bis 15-Jährige - gibt es in der „Brücke“. Diese kommen aus unterschiedlichen Gründen, haben aber eines gemein: Das Kindeswohl ist im häuslichen Umfeld gefährdet. Was in der Corona-Zeit deutlich angestiegen ist, war die Vereinsamung und angegriffene psychische Gesundheit bei Kindern. Sozialer Rückzug, Schulängste bis hin zur Verweigerung des Schulbesuchs - damit hat es das Team rund um Regina Riepl verstärkt zu tun bekommen. Etwa jede zweite Anfrage hatte mit Depressivität zu tun, berichtet die Erziehungswissenschaftlerin im NÖN-Gespräch.

Rückführung in die Familie erstmals nicht in Überzahl

Ob psychisch, verbal oder körperlich: Gewalt in der Familie - quer über alle sozialen Schichten - sei weiterhin ein akutes Thema. Es sind schlimme Schicksale, mit denen es die „Brücke“ zu tun hat. „Die Gesellschaft muss anfangen, umzudenken“, ist Riepl überzeugt, dass noch immer zu wenig hingeschaut wird. „Wir sind wie eine Intensiv-Unfallstation im Krankenhaus.“ Für maximal drei Monate werden mit den Systempartnern alles unternommen, damit es den Kindern nachher besser geht als vorher. In all den Jahren habe die Rückführung in die Familien stets überwogen, berichtet die Leiterin. Im vergangenen Jahr war es erstmals so, dass es mehr Fälle mit weiterer Fremdunterbringung gab.

Dass die Zahl der Gewaltdelikte weiter traurige Ausmaße annimmt, erklärt sich Riepl auch aus der Folge der Corona-Thematik. Es laste viel Druck auf Eltern. „Und Druck ist nie gut. Bei Druck kommt es zu Explosionen.“ Für die Expertin steht fest: Es müsste mehr präventiv gemacht werden; vorab könnte man vieles abfangen. Es bräuchte mehr Zeit und Ressourcen, um mit den Heranwachsenden zu arbeiten. „Investitionen in Menschen lohnen sich immer“, betont Riepl. Auch wenn die Auswirkungen nicht immer gleich öffentlichkeitswirksam zu sehen seien.

Moderner Anblick. Es sei nicht davon auszugehen, dass die Welt so viel besser wird, dass man die Brücke nicht mehr brauchen würde, schrieb die damalige Volksanwältin Gertrude Brinek zum zehnjährigen Bestehen der Einrichtung. Foto: SBZ

Die „Brücke“-Leiterin ist froh, so viel Fachwissen rund um sich zu haben. Zwei Psychologen, zwei Sozialarbeiterinnen und sieben Sozialpädagogen gehören ihrem Team an. Ein Team, das gerade in einem Krisenzentrum viel Gespür und starke Persönlichkeiten braucht. Körperlich wie mental. Kommuniziert werde mit betroffenen Familien stets transparent und auf Augenhöhe, betont Riepl. Denn schließlich gehe es immer nur um eines: den bestmöglichen Output.

Und was tun die Mitarbeiter selbst, um im Gleichgewicht zu bleiben? „Man muss sich selbst gut kennen und etwas haben, das einem Stabilität und Ausgleich gibt“, sagt die Hollabrunnerin, die für sich selbst ihren Freundeskreis nennt. Und Abgrenzung: „Es ist wichtig, dass man die Arbeit nicht mit nach Hause nimmt.“

Wunsch? „Dass wirklich hingeschaut wird ...“

„Kinderschutz zu betreiben, wenn das Familiensystem ausfällt, wird es immer brauchen“, sagt Riepl. Eine Tendenz dazu, welches Geschlecht stärker betroffen ist, gebe es übrigens nicht. Alle miteinander freuen sich jetzt schon auf die Adventzeit und Weihnachten. „Bei uns kommt natürlich auch das Christkind“, strahlt die Hollabrunnerin. Eine Traurigkeit sei natürlich immer da, wenn ein Kind nicht zu Hause feiern kann. „Aber wir tun unser Bestes, um es so schön wie möglich zu machen.“

Ihr Wunsch ans Christkind? „Dass wirklich hingeschaut wird, was Kinder brauchen und es Angebote gibt, die auf die Kinder zugeschnitten sind.“ Arbeit mit Kindern gehe nicht nebenbei und es soll ihr der Wert zugemessen werden, den sie tatsächlich hat.

„Die Brücke“ kurz erläutert:

Kinder und Jugendliche aus allen vier Weinviertler Bezirken sowie aus dem Bezirk Tulln werden hier in psychosozialen Krisensituationen aufgenommen, sozialpädagogisch versorgt und betreut. Die Aufnahme ist an 365 Tagen im Jahr rund um die möglich. Es stehen acht Krisenplätze zur Verfügung. Die Aufnahme der Kinder und Jugendlichen im Pflichtschulalter erfolgt über behördlichen Auftrag der Kinder- und Jugendhilfe (Bezirkshauptmannschaften). Ein multiprofessionelles Team führt eine soziale und psychologische Diagnostik durch und es werden Empfehlungen für die weitere Betreuung und Unterstützung erarbeitet.