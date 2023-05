Der Retzer Autor Rudolf Preyer und sein „Furzelein“

Es ist schon zur schönen Tradition geworden: Der Retzer Autor Rudolf Preyer tritt mit der Debüt-Lesung seines jeweils neuen Romans bei Frau Hofer am Retzer Hauptplatz an. Und so bot die schöne und gut sortierte Buchhandlung den perfekten Rahmen für die Lesung aus „Das feuerrote Furzelein“.

Die zahlreich erschienenen Zuhörer fragten sich natürlich nach dem Sinn des Titels und des Romans. Und – ohne zu viel zu verraten – setzte Preyer auch auf ein Party-Gadget, das das Publikum herzlich zum Lachen brachte. In ihrer einleitenden Begrüßung wiesen Günther und Schwiegertochter Kathrin Hofer auf das einprägsame Cover hin, das nunmehr in den Auslagen der Hofer-Buchhandlungen zu bestaunen ist.

Was es also tatsächlich mit dem „feuerroten Furzelein“ auf sich hat, ist am besten nachzulesen. Nur so viel: Es handelt sich dabei um eine merkwürdige Gestalt. Dieses mit 140 Seiten flott an einem lauen Frühsommerabend zu lesende Buch ist erhältlich via www.heftiger.at, gerne auch mit einer persönlichen Widmung (mit der Bitte um eine kurze Nachricht an office@heftiger.at).

