Andreas Salcher in Haugsdorf: Alles beginnt mit Vertrauen ins Leben

Vor vollem Gemeindesaal präsentiert Autor Andreas Salcher sein mit Spannung erwartetes neuestes Buch „Unsere neue beste Freundin, die Zukunft“. Inzwischen ist es sein zwölftes Buch.

„In Zukunft werden wir nicht mehr für das belohnt werden, was wir wissen, sondern für das, was wir mit unserem Wissen anfangen werden“, hält er gleich eingangs fest und brachte hierfür das Beispiel eines Lehrgangs für Unternehmungsführung an der Stanford University.

Dort würden die Studenten in kleine Gruppen aufgeteilt, um zehn Dollar innerhalb von drei Tagen auf legalem Wege zu maximieren. Anhand von den drei ausgewählten Beispielen in Stanford erklärt er die wesentlichen Zukunftsprinzipien, nämlich die vier „K“: Kompetenz, Kooperation, Kommunikation, Kreativität und kritisches Denken.

Für sein Buch führte er 21 Tiefeninterviews mit hochbegabten Schülern der Sir Karl Popper Schule und am Sächsischen Landesgymnasium Sankt Afra in Meißen. Dabei hätte ihn überrascht, dass alle Schüler erstaunlich optimistisch über ihre Zukunft dachten. Salcher habe erkannt, dass es sich um ein gemeinsames Muster bei diesen jungen Menschen handelt, und dies laute: „Vertrauen ins Leben.“ Dabei seien diese hochbegabten Schüler keinesfalls sogenannte Kopfmenschen, viele seien sozial engagiert.

Ein wichtiges Thema der Zukunft sei der Umgang mit und der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI). Man solle diese Kapitel nicht überspringen, man müsse sich damit beschäftigen. Die Entwicklung und Anwendung der KI schreite in einer unglaublichen Geschwindigkeit voran. KI könne sehr sinnvoll für personalisierte Lerninhalte genutzt werden, etwa für Sprach- und Bilderkennung und vieles mehr.

Das Fach Sozialkompetenz sei gerade in der Sir Karl Popper Schule ein zentrales Lehrfach. Von den Schülern als „Koso“ bezeichnet, wird in den Lehrveranstaltungen vermittelt, sich um Schwächere zu kümmern und Konflikte intelligent zu lösen, denn: „Sozialkompetenz lässt sich nicht ergoogeln.“ Hier bezieht sich Salcher auf die Studien und das Buch von Daniel Goleman über „Emotionale Intelligenz“.

Jeder kann einen Hauch von Großartigkeit erschaffen

Kunst beschreibt Salcher als heilsame transformierende Kraft als Gegenpol in einer technologisierten Welt. Dazu zitiert er den berühmten Ausspruch von Josef Beuys: „Jeder Mensch ist ein Künstler.“ Zwar sei nicht jeder ein großer Künstler, aber jeder könne bei künstlerischen Tätigkeiten „einen Hauch von Kreativität, Fantasie und Großartigkeit erschaffen“. Kunst komme so gesehen nicht von Können, sondern von Müssen.

Am Ende fasst Salcher wesentliche Erkenntnisse aus seinem über 280 Seiten starken Buch zusammen. Alles beginnt mit dem Vertrauen ins Leben. Keiner ist so klug wie alle zusammen. Lernen findet über Beziehung statt, Probleme werden selten in isolierter Arbeit gelöst, sondern das Wissen wird in vernetzter Weise geteilt. In seiner dritten These, die er als dynamisches Dreieck bezeichnet, geht es um offene und neugierige Menschen, die den technologischen Fortschritt nutzen, um damit auch menschliche Beziehungen aufzubauen.

Fazit für Leser: ein leicht lesbares Sachbuch für alle Generationen, mit Denkanstößen für das Lernen von Fähigkeiten, die wir im Leben brauchen.