Seit Jahrzehnten hat sich der Hollabrunner „Mühlenprofessor“ Otto Schöffl den Mühlen verschrieben. Wie auch seine Frau Elisabeth Schöffl-Pöll publiziert er regelmäßig Bücher. Mit seinem neuesten Werk „Mühlen – Eine kleine Kulturgeschichte“ hat sich der leidenschaftliche Historiker an die Kreativwerkstatt der HLW Hollabunn gewandt.

In diesem Vertiefungsbereich hat sich die Mediengruppe der 5B-Klasse des Themas angenommen und das Manuskript so gestaltet, dass auch junge Menschen Interesse für Mühlen entwickeln. Nun spannt das von den Jugendlichen professionell gelayoutete Buch den Bogen von Getreide, Mehl und Brot über Mühlentechnik, die Rolle der Frau in den Mühlen, Mühlen im Weinviertel und international bis hin zum Thema Religion sowie zur Mühle in Kunst und Kultur.

Buchpräsentation in der Landesbibliothek

So ein Buch will auch würdig präsentiert sein. Und so kamen die Schülerinnen gemeinsam mit Kreativlehrer Werner Prokop, Direktor Leopold Mayer und Autor Otto Schöffl in der Landesbibliothek St. Pölten zusammen. Vor den Augen von Landtagsabgeordnetem Richard Hogl und Hollabrunns Kulturstadträtin Elisabeth Schüttengruber-Holly zeigte die 3C-Klasse unter der Leitung von Veronika Hörmann eine musikalische Performance mit Gesang und Percussion zum Thema „Mühlen“. Abgerundet wurde die Veranstaltung durch eine Verkostung des Weinguts Himmelbauer.

Das geförderte Buch ist bei Otto Schöffl kostenlos erhältlich.