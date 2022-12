Milan Ráček erzählt eine Geschichte, die sein Vater erlebte

Werbung

Der Sitzendorfer Autor Milan Ráček stellte am Dienstag vor Weihnachten sein neuestes Buch „Die Gespenster des Professor Kreps – Fast ein Kriminalroman“ im tschechischen Zentrum in Wien vor.

„Ich habe nicht gescheit Deutsch gelernt, dafür aber Tschechisch vergessen.“

Warum er denn eigentlich auf Deutsch schreibt, wurde Ráček, der 1968 aus der ehemaligen Tschechoslowakei floh, von Zentrumsdirektor Mojmír Jerábek gefragt. „Diese Frage habe ich mir schon oft gestellt“, entgegnete der Autor und erklärte: „Als ich 20 Jahre nach meiner Flucht wieder in die CSSR kam, musste ich feststellen, dass sich die tschechische Sprache verändert hat.“ So sei es für ihn leichter, Deutsch zu schreiben, sagte er und schmunzelte: „Ich habe nicht gescheit Deutsch gelernt, dafür aber Tschechisch vergessen.“

Deutsch beherrscht er jedenfalls so gut, dass jetzt sein 16. Buch im Roesner-Verlag erschienen ist. „Das Buch hat autobiographische Züge. Es ist eine Geschichte, die mein Vater erlebt hat“, schilderte Ráček.

Sein Vater war 1943 in Zlín Direktor der Handelsakademie. In diesem Jahr kam Milan Ráček zur Welt. Zlín gehörte damals zum Protektorat Böhmen und Mähren. An der Schule versteckte jemand Flugblätter, die zur Sabotage der Produktion für die deutsche Wehrmacht aufriefen. Direktor Rudolf Kreps, so der Name des Vaters von Ráček im Roman, vermutete, wer die Flugblätter verfasst hatte. Doch er weigerte sich, Namen zu nennen. Der Schulleiterposten war damit dahin.

Kripo von Kommunisten durchsetzt: Raubmord selbst nachgegangen

Doch der Generaldirektor des in Zlín ansässigen Schuhkonzerns Bata, Andreas Miesbach, nahm Kreps ins Management des Konzerns auf (Miesbach wurde auch als „Schindler von Zlín“ bekannt). So überstanden der ehemalige Schuldirektor und seine Familie die Zeit bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs.

1945 übersiedelte Kreps in das weitgehend entvölkerte ehemalige deutschsprachige Sudetenland in die Stadt Gablonz. Dort baute er eine Akademie für Außenhandel für die Glasindustrie auf.

Doch dann schlug das Schicksal wieder wie in einem Krimi zu: Ein Schüler informierte Kreps, dass ein Lehrer an seiner Akademie einen Raubmord an seinem deutschsprachigen Nachbarn begangen hatte. Der verdächtige Mörder war Kommunist. Direktor Kreps entschloss sich daher, dem Fall selbst nachzugehen, da die Kriminalpolizei von Kommunisten durchsetzt war.

Das war erneut eine schicksalhafte Wendung im Leben von Direktor Kreps und seinem Sohn. „Ich kam mit zwei Jahren nach Gablonz und besuchte dort noch die erste Klasse Volksschule“, erzählte Ráček. Wie es dann weiterging, erfährt man beim Lesen seiner Neuerscheinung.

Nach der Lesung, vorgetragen von zwei Maturantinnen des deutsch-tschechischen Komenský-Gymnasiums in Wien, gab’s Sitzendorfer Weine zum „Nachgoustieren“.

