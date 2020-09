Er sehe aus wie 60, habe bereits so viel erlebt, als wäre er 100 und lud zur Feier seines 80. Geburtstags ein. So fasste Kabarettist Peter Klien die Lebenssituation seines Onkels Arno Klien zusammen. „Du bist für mich ein Wunder.“

Seinen Runden beging der „Ur-Hollabrunner“ bereits im Mai, feiern wollte er ihn schon öfter. Doch die Coronasituation erlaubte dies nicht. Seine Geburtstagsfeier musste mehrmals verschoben werden, ebenso verhält es sich mit der Präsentation zum Buch über sein Leben: „Reflexionen – 80 Jahre im Rückspiegel“. Kurzerhand entschied der Jubilar, die Präsentation kurz und knackig während seiner 80er-Feier zu erledigen.

"Arno geht zu den Youngsters und ist der Hawara"

Sein Neffe Peter Klien durfte das Buch bereits querlesen. Er zeigte sich beeindruckt. Vor allem wegen der 90 Beiträge, die von eben 90 Personen über seinen Onkel verfasst wurden. „Andere haben keine 90 Freunde, aber ich glaube, du hast 900.“ Das sei erstaunlich und beachtenswert.

Warum so viele Menschen etwas über Arno Klien sagen können und wollen, erzählte Günther Hofer: „Wenn Arno zu uns in den Betrieb kommt, dann haben alle eine Freude. Er geht zu unseren Youngsters und ist der Hawara“, ist der Firmenchef ebenfalls beeindruckt.

Sandra Frank

In der Druckerei Hofer wurde das jüngste Werk von Arno Klien nämlich produziert, und nicht nur gedruckt, wie der Jubilar betonte. Darüber ist Hofer natürlich froh. Denn der Druck und das fertige Buch seien nachhaltig. „Die Gutenbergbibel gibt es heute noch. Einen Datensatz kann man in zwei Jahren wahrscheinlich nicht mehr öffnen“, führte Hofer den Festgästen vor Augen.

Ehemaliger Schüler und Stadtchef: "Bin froh, dass i di hob!"

Dass der Jubilar einen amikalen Umgang mit seinen Mitmenschen pflegt, konnte Stadtchef Alfred Babinsky bestätigen. Immerhin war Klien in der Unterstufe sein Turnlehrer. „Fred gehört zu den Schülern, an die ich mich erinnern kann“, sagte der 80-Jährige später im Gespräch. „Ich bin stolz darauf, drin sein zu dürfen“, spricht Babinsky davon, dass auch er einige Gedanken über Arno Klien in dessen neuen Werk verewigen durfte. „Du schaust so aus wie ich – und ich werde jetzt 60“, griff Babinsky die Worte des ORF-Reporters ohne Grenzen auf.

Der Bürgermeister bedankte sich bei Kliens Engagement „vom Vogel bis zur Schlange“ und überreichte dem Geburtstagskind eine Urkunde der Stadtgemeinde mit den Worten: „I bin froh, dass i di hob.“ „Damit ich weiß, dass ich 80 bin“, scherzte der Jubilar über das Schriftstück.

Im Februar beschlossen: "I moch a Biachl"

Als Klien seinem Freund, dem Ski-Pionier Fritz Baumrock im Jahr 2011 ein Buch zum 80er schrieb, wurde er gefragt, wer ein Buch über ihn schreibe, wenn er 80 werde. „Damals habe ich gelacht“, erinnert sich Klien. „Wann werd‘ ich denn 80?“, lag der Runde für den damals 71-Jährigen noch in weiter Ferne. „Heuer im Februar hab‘ ich gedacht: Vielleicht hat er recht. I moch a Biachl.“

Mit 384 Seiten ist es weit mehr geworden, als der Obmann der Freunde des Hollabrunner Waldes erwartet hatte. In dem Werk geht es um den Skilauf, den Telemark, die Skihistorie, den Basketball, den Wald und natürlich um Persönliches, Autobiographisches, Diverses und die Wissenschaft. Und so wie Klienes Netzwerk, sind auch die Grußworte international. So gibt es etwa eine Nachricht aus 9.000 Kilometern Entfernung: Takahiro Sato, Bürgermeister von Yamagata in Japan, dankt Klien dafür, dass er seit 50 Jahren eine „wichtige Brücke der Freundschaft zwischen Yamagata und Kitzbühel“ ist.