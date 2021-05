Seit letztem September praktiziert Peter Lukes nicht nur in seinem Gesundheitszentrum in Wien-Donaustadt traditionelle tibetische Medizin (TTM), sondern auch in Obritz.

Die tibetische Jamche-Kunye-Praktik ist in Österreich neben Shiatsu, Ayurveda und Tuina Man Mo als viertes sogenanntes „abgeschlossenes System“ anerkannt und kann als reglementiertes Gewerbe von Masseuren ausgeübt werden. Die NÖN traf Lukes in seinem blühenden Garten in Obritz. Noch bevor man durch das Eingangstor tritt, begegnet man den bunten, mit Mantren bedruckten tibetischen Gebetsfähnchen des Medizin-Buddhas. Neben Blumen, Gemüse und Bäumen sind überall im Garten Buddhafiguren zu erspähen.

NÖN: Wie sind Sie zu Ihrer Tätigkeit als Praktiker der tibetischen Medizin gekommen?

Peter Lukes: Das ist eine lange Geschichte. Ich habe mich schon als Jugendlicher für Buddhismus interessiert. Gelernt habe ich dann Drucker und ich war in diesem Beruf 39 Jahre lang tätig. Besonders geliebt habe ich die Gespräche mit meinen Kunden. Aber mit der Zeit hat sich die Technologie in der Druckerei sehr verändert und ich hatte weniger direkten Kundenkontakt. In der Bibliothek meines Schwiegervaters habe ich eine Reihe von Büchern über Buddhismus gefunden. Vor allem das Tibetische Totenbuch hat mich fasziniert. Mein Interesse wurde immer größer. 2014 bin ich dann in ein Wiener buddhistisches Zentrum gegangen und habe eine zweijährige Grundausbildung zum Buddhismus gemacht. Da habe ich erkannt, ich will den Menschen etwas zurückgeben, und dann habe ich eine dreieinhalbjährige Ausbildung für tibetische Medizin in Knappenberg in Kärnten absolviert.

Ein nicht gerade üblicher Karriereweg, oder?

Lukes: Ich war als Techniker schon irgendwie ein Außenseiter. Die meisten, die diese Ausbildung machen, sind Ärzte, Psychologen oder Krankenschwestern. Meine Frau ist Psychotherapeutin, sie hat mich darin sehr bestärkt und mich unterstützt, dass ich das durchziehe und mein altes Berufsleben aufgebe. Seit 2019 bin ich der Einzige in Wien, der die tibetische Jamche Kunye praktizieren darf.

Was ist das Besondere an der TTM?

Lukes: In der tibetischen Kultur gibt es fünf wesentliche Wissensgebiete. Eines davon ist die TTM. Sie wird seit über 2.000 Jahren praktiziert und betrachtet den Menschen als Ganzes. Vor allem geht es darum, die Verbindung zwischen Geist und Körper in Balance zu bringen. In der tibetischen Medizin spricht man von drei Geistesgiften – das sind Gier, Hass und Verblendung – und von drei Körpersäften: Wind, Galle und Schleim. Meist ist es Unwissenheit, wenn es zu körperlichen Störungen kommt. Man kann sagen, dass wir die Ursachen unserer Störungen in uns tragen.

Was machen Sie dann mit Ihren Klienten?

Lukes: Es ist mir nicht erlaubt, schulmedizinische Diagnosen zu stellen, aber ich kann gesunden Menschen eine Art Wohlfühlanwendung anbieten. Meine Klienten haben meistens Verspannungen am Rücken oder wollen ihren Lebensstil ändern. Zum Beispiel bei Stressbewältigung, da kann ich mit meinen Wellnessbehandlungen mit duftenden und warmen Ölmassagen und Kräuterstempeln unterstützen.

Wie kommt es, dass Sie als Wiener nun auch in Obritz praktizieren?

Lukes: Das Haus wurde von meinen Schwiegereltern als Zweitwohnsitz gekauft und bewohnt. Nach deren Tod haben es meine Frau und ich übernommen. Da meine Frau ihre Tätigkeit als Psychotherapeutin seit einiger Zeit vermehrt in Obritz ausübt, wollte ich auch ausprobieren, ob für TTM ein Interesse besteht. Inzwischen ist hier die Nachfrage viel größer als in Wien. Vor allem seit Anfang Mai, seit die körpernahen Dienstleistungen nach dem Lockdown wieder erlaubt sind.