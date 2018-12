FPÖ-Gemeinderat Christian Lausch fiel im Budget besonders ein Anstieg der Einnahmen bei der schulischen Nachmittagsbetreuung ins Auge. „Ist das ein Anschlag auf die Familien?“, befürchtet er eine Mehrbelastung für Hollabrunner Eltern.

Christian Lausch | zVg

Nach wie vor ist der Freiheitliche auch der Meinung, dass die 60.000 Euro für die mobile Jugendarbeit anderswo besser eingesetzt wären. In Richtung SPÖ-Klubobmann Eckhardt, der harsche Kritik an VP-Finanzstadtrat Schneider geäußert hatte, bemerkte Lausch: „Die Opposition in Hollabrunn ist beim Budget noch nie um ihre Meinung gefragt worden.“ Er wünsche sich jedoch auch, dass Meinungsvielfalt zugelassen werde und sich die Mandatare mit Respekt begegnen. „Ich denke, es versucht jeder sein Bestes hier herinnen.“

Dem Budget könne er jedenfalls nicht zustimmen, so Lausch: „Es sind zu viele Unklarheiten offen und ich habe nicht das Gefühl, dass die Verschuldung weniger wird.“

Wolfgang Scharinger | Sandra Frank

Bürgerliste-Stadtrat Wolfgang Scharinger waren zunächst die 140.000 Euro für die Güterwege ein Dorn im Auge. Früher hätten Land und Bauernkammer hier mitgezahlt. Nun müsse die Gemeinde die alleinige Last tragen.

Dass die Finanzspritze für die Hollabrunn Marketing GmbH (HoMaG) nunmehr auf 200.000 Euro ansteigt, veranlasste Scharinger, deren Existenz infrage zu stellen. Seit der Gründung der Gesellschaft im Jahr 2016 sei die Zahl der geschlossenen Geschäfte gestiegen. „Blumentröge und Sitzbänke sind nicht das Nonplusultra“, befand Scharinger, der bei den verbliebenen Geschäftsleuten merkliche Unzufriedenheit ortet.

Dass das periodisch erscheinende Einkaufsmagazin nicht in Hollabrunn produziert ist, ärgert den Bürgerliste-Stadtrat ebenso wie die Performance des Regionenshops. „Auf Gewinn kann der Regionenshop nicht orientiert sein. Ich weiß nicht, auf was der orientiert ist.“

Der Bildungscampus, der ebenfalls wieder im Budget zu finden ist, habe bereits einen Bart und werde nie kommen.

Peter Loy | Frank

Für Kopfschütteln sorgte Grünen-Gemeinderat Peter Loy, als er den Verantwortlichen vorhielt, eine Rechnungshof-Vorgabe zu missachten und einen Baumpflege-Auftrag nicht an den Bestbieter vergeben zu haben. Der Maschinenring sei – obwohl um 20.000 Euro billiger – nicht zum Zug gekommen. Es seien auch die Worte gefallen, der Maschinenring würde schlampig arbeiten.

Heftige Widerworte kamen hier aus den ÖVP-Reihen. Stadtrat Karl Riepl und Gemeinderat Thomas Bauer zweifelten Loys Erinnerungsvermögen und Rechenkünste an und auch ÖVP-Gemeinderat Markus Mihle, Geschäftsführer des Maschinenrings Hollabrunn-Horn, sah hier kein Fehlverhalten der Gemeinde. Der Maschinenring habe die Preise erhöhen müssen und er hätte schon vermutet, diesmal nicht zum Zug zu kommen. Klagen über schlampige Arbeit seien ihm nicht zu Ohr gekommen. „Wir werden das überprüfen. Dafür gibt es ja ein Vergabeprotokoll“, erklärte VP-Vizebürgermeister Alfred Babinsky, der die Sitzung in Abwesenheit des auf Reha befindlichen Stadtchefs Erwin Bernreiter leitete.

Enttäuscht ist Loy indes, dass mit dem Tiefkühllebensmittelproduzenten Lamb Weston immer noch kein Kontakt bezüglich Wasseraufbereitung aufgenommen wurde und dass der von ÖVP-Umweltgemeinderat Josef Keck erarbeitete Energieausweis nicht genützt wird, um Einsparungen voranzutreiben.

Den Motorikpark, der nun im Wasserpark errichtet werden soll, hätte man auch früher und billiger haben können, so Loy: „Vor drei Jahren bin ich mit einem Projekt abgeblitzt, das uns 40.000 bis 50.000 Euro gekostet hätte …“ 360.000 Euro verschlingt das Vorhaben nun, wobei 65 Prozent vom Land gefördert werden sollen. Finanzstadtrat Schneider entgegnete, dass Loy damals kein konkretes Projekt vorgelegt habe.

Lauschs Sorge, auf die Hollabrunner Familien könnte bei der Nachmittagsbetreuung eine Mehrbelastung zukommen, wischte die zuständige ÖVP-Stadträtin Elisabeth Schüttengruber-Holly vom Tisch. Das werde sicher nicht passieren. „Du hast die Zahlen von 2018 und 2019 verwechselt“, glaubte sie den Hintergrund der freiheitlichen Wortmeldung zu wissen.

Dass der Gesamtschuldenstand um 200.000 Euro gestiegen ist, sei korrekt, ging Schneider noch auf Kritik von Wolfgang Scharinger ein. Angesichts der angegangenen Vorhaben, wie etwa des Kindergarten-Neubaus, sei das jedoch ein moderater, akzeptabler Wert.

Das Budget wurde am Ende jedenfalls von den Oppositionsparteien nicht mitgetragen und lediglich von der ÖVP-Mehrheit beschlossen. Eckdaten: Im ordentlichen Haushalt sind Einnahmen und Ausgaben von knapp 28,5 Millionen Euro veranschlagt, im außerordentlichen Haushalt sind des etwas mehr als 12 Millionen Euro.