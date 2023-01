Siedlungsdruck: Bausperre in Sonnberg

Werbung

„Der ländliche/dörfliche Charakter soll langfristig gesichert werden“, heißt es im Gemeinderatsantrag bezüglich einer nun einstimmig verhängten Bausperre in der Katastralgemeinde Sonnberg.

Aufgrund der Entwicklung des Immobilienmarktes und des Siedlungsdruckes, der sich zusehends und spürbar auf die umliegenden, gut erreichbaren Katastralgemeinden ausbreitet, bestehe zunehmendes Interesse, große Bauplätze in möglichst viele kleine zu teilen, um eine große Anzahl an Wohnungen errichten zu können.

Guter Eingriff

Die im Geltungsbereich der Bausperre vorhandenen Baulandflächen sind überwiegend unbebaut oder als „Bauland Agrargebiet“ entsprechend mit landwirtschaftlich genutzten Gebäuden bebaut. Mit der Bausperre sollen Konflikte mit den bestehenden Landwirtschaftsbetrieben sowie dem strukturellen Charakter des Siedlungsgebietes von Sonnberg vermieden werden. Außerdem sei aufgrund der historisch gewachsenen Grundstücksstrukturen die Herstellung von öffentlichen Verkehrsflächen und der erforderlichen Infrastruktur nicht oder nur mit unverhältnismäßig hohem Aufwand möglich.

Modell soll auch in anderen Orten herangezogen werden

Für die von der Bausperre betroffene Flächen soll der Flächenwidmungsplan überarbeitet werden, sodass diese in „Bauland Agrargebiet-Hintausbereiche“ umgewidmet werden. Dafür sei eine längere Bearbeitungszeit erforderlich.

Die Bausperre gilt vorerst für zwei Jahre.

Die Sonnberger Bürger waren in die Überlegungen eingebunden, wie ÖVP-Liegenschaftsstadtrat Günter Schnötzinger betont. Noch im ersten Halbjahr 2023 soll der neue Bebauungsplan auf Schiene sein. „Ein Vorzeigemodell“, wie Schnötzinger findet. Großvolumiger Wohnbau soll hier keinen Platz haben. Ziel sei es, dieses Modell in allen Orten umzusetzen, denn das Umland von Hollabrunn werde für die Bauträger immer interessanter. Knappheit und Spekulationen in der Stadt seien bereits „ein Wahnsinn“.

„Wir wissen, dass wir attraktiv sind, und gerade in den Katastralgemeinden ist jetzt wieder eine größere Nachfrage da“, erklärt Schötzinger den Handlungsbedarf.

