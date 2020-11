Dass die kürzlich geänderten Vorgaben des Landes zur Raumordnung dem scheinbar unstillbaren Verlangen nach neuem Bauland einen Riegel vorschiebt, wird von Stadtrat Wolfgang Scharinger begrüßt. Mit seiner Bürgerliste will er sich in Hollabrunn dafür einsetzen, neue Wege in der Bodenpolitik einzuschlagen. „Schließlich ist Grund und Boden ein nicht vermehrbares Gut und die Auswirkungen der Bodenversiegelung haben weitreichende Folgen für uns alle.“

Die vor über einem Jahr beschlossene Abbruchprämie zur Baulandmobilisierung, die Bauwerber bei Abbruch eines Altbaus und gleichzeitiger Errichtung eines Neubaus beantragen können, zeige keine große Wirkung. Dennoch sei es wichtig, sich auf die bereits vorhandene Infrastruktur zu konzentrieren.

Fordert Weiterentwicklung der Siedlungs- politik: Peter Tauschitz (LS). LS, VP

Die Ziele des Bodenbündnisses, dem Hollabrunn seit 2018 angehört, müssen in die Realität umgesetzt werden, fordert LS-Gemeinderat Peter Tauschitz. Die zahlreichen ungenutzten Gebäude in den Ortskernen würden ein enormes Potenzial bieten. Die Gemeinde solle diese Altbauten erwerben und – je nach Zustand – sanieren oder abbrechen und so einer neuen Wohnnutzung zuführen. Zum Beispiel sei der neue Parkplatz in der Mühlgasse auf diese Weise entstanden. „Und was für einen Parkplatz funktioniert, muss auch für Wohngebäude möglich sein“, schlussfolgert Scharinger. „Wir können als Gemeinde nicht darauf warten, dass andere unsere Arbeit machen.“

Er fordert konkrete Kaufangebote und eine Bewusstseinsbildung bezüglich der Bodenpolitik. Auch die Bürger selbst seien hier in die Pflicht zu nehmen. „Zu kritisieren, dass unsere Ortschaften zersiedelt werden und in den Ortskernen unbewohnte Ruinen oder leere Bauplätze stehen, ist zu wenig. Hier gilt es, bewusst zu machen, dass diese Entwicklung nur gemeinsam mit Grundeigentümern und Gemeinde verändert werden kann.“

Für die Abwicklung und Entwicklung der vorhandenen Objekte soll die KommReal verantwortlich sein, schlägt die Liste Scharinger vor. Diese mehrheitlich im Eigentum der Stadtgemeinde stehende Gesellschaft hat die Aufgabe, Immobilien zu entwickeln. Was sie aus Sicht der Liste Scharinger derzeit nicht tut. Doch der Antrag auf eine Liquidierung der KommReal wurde abgelehnt.

„Zu hohe Preise sind dabei hinderlich“

Die Rechnung der Liste Scharinger: Durch weniger Bodenversiegelung und die Mobilisierung von vorhandenem Bauland spart sich die Gemeinde große Summen für die Aufschließung neuer Siedlungen. Von den Sanierungen von Altbauten sollen regionale Unternehmen profitieren. Stadt- und Ortsbild sollen für die Nachwelt erhalten bleiben.

Was die Liste fordert, wird schon praktiziert, argumentiert Günter Schnötzinger (ÖVP). LS, VP

Wie sieht die Bürgermeister-ÖVP die Situation und die Forderung der Liste Scharinger? „Die KommReal Hollabrunn GmbH verwertete schon bisher nicht nur Liegenschaftsflächen für die Schaffung von privaten Wohnbauten und zu Betriebsansiedelungen, sondern hat auch Gebäude in ihrem Bestand, welche saniert und für die optimale Nutzbarkeit der Mieter umgebaut wurden“, erklärt der zuständige Stadtrat und KommReal-Geschäftsführer Günter Schnötzinger. Als Beispiel führte er Mittelschule, Polytechnikum oder den Spark-Markt in Breitenwaida an. „Mit der Ausführung wurden und werden dazu lokale Betriebe betraut.“

Es sei ohnehin üblich, für verfügbare leerstehende Gebäude in den Ortszentren entsprechend Kaufangebote zu prüfen. Und natürlich sei es im Interesse von Stadtgemeinde und KommReal, verfügbare und leistbare Baulandflächen zu erwerben, bestmöglich zu verwerten, das Ortsbild zu wahren und die Bodenversiegelung zu begrenzen. „Zu hohe Kaufpreisvorstellungen der Grundeigentümer sind dabei jedoch hinderlich und es kann auch im Interesse der Steuer- und Gebührenzahler nicht jeder Preis bezahlt werden“, betont Schnötzinger.

Es sei aber nicht primäre Aufgabe der Stadtgemeinde und ihrer Betriebe, als Bauträger aufzutreten, ergänzt der ÖVP-Liegenschaftsstadtrat: „Hierzu gibt es ausreichend Unternehmen, um das zu bewerkstelligen.“