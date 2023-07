Gefällte Linde regt Göllersdorfer Bürgerliste auf

Shurga Schrammel, Gemeinderätin der Göllersdorfer Bürgerliste, ist entsetzt: Bei den Wohnbauten der Schwarzatal Genossenschaft wurde eine Linde umgeschnitten, die bereits 30 Jahre alt sein soll - und gesund. Johann Ertl, jener frühere SPÖ-Gemeinderat, der erst seinen 90er feierte, soll veranlasst haben, den Baum zu fällen, weil Samen und Blätter auf den darunterstehenden Mülltonnen Mist verursachen würden, lautet der Vorwurf.

„Ein Dach über die Mülltonnen wäre auch möglich gewesen. Und außerdem eine klimaschonende Lösung“, meint Schrammel. „Aber wenn einem die Bewohner und der Umweltschutz egal sind, schneidet man halt das Kleinklima einfach weg“, teilt sie ordentlich aus. Denn jetzt seien der Schatten, der das Haus gekühlt hat, der Sichtschutz und der akustische Schutz weg. „Laut Aussage des Baumfällers war der Baum gesund und hatte keine Schäden“, behauptet die Mandatarin.

Mauer zerkratzt, Mülltonnen klebrig, Fallschutz am Spielplatz angehoben

„Ich nehm an, es geht um die Causa Schwarzatal“, meldet sich Hans Ertl, als ihn die NÖN anruft. „Es ist eine rein politische G'schicht“, ortet der Göllersdorfer Ehrenbürger. Es stimme, dass die Linde bereits seit 30 Jahren dort stehe. Er habe schon an der Hausmauer gekratzt, die Mülltonnen darunter seien vom Samen und den Blüten ganz klebrig gewesen. Außerdem habe sich der Fallschutz am Kinderspielplatz, der ebenfalls unter der Linde angesiedelt ist, schon aufgestellt, weil die Wurzeln des Baumes durchgekommen sind.

„Ich habe mit dem Haustechniker darüber gesprochen. Er hat gesagt, der Gärtner wird sich das anschauen“, erinnert sich Ertl. Das war auch sein letzter Wissensstand. „Und auf einmal ruft mich Frau Schrammel wütend an, dass die Linde weg ist.“ Und ihn außerdem beschuldigt, er hätte das Umschneiden angeordnet. „Das kann ich ja gar nicht, ich zahl's ja nicht“, sagt der 90-Jährige. Weiter will er auf ihre Angriffe nicht eingehen: „Auf so einem Niveau unterhalte ich mich nicht.“

„Wir möchten ganz stark betonen, dass Herr Ertl in unserem Auftrag keine Aufträge vergeben kann“, sagt Monika Sterz von der Wohnbaugenossenschaft im NÖN-Gespräch. Der Göllersdorfer gebe lediglich Dinge weiter und bespreche Arbeiten mit dem Haustechniker. Die Auftragserteilung erfolge stets von einem Mitarbeiter der Schwarzatal.

Außerdem betont sie, dass keine Bäume gefällt werden, wenn es nicht wirklich erforderlich ist. Im konkreten Fall sei Gefahr in Verzug gewesen, da die Wurzeln des Baumes den Fallschutz beim Spielplatz angehoben hat. „Das ist gefährlich, da können die Kinder stolpern“, erklärt Sterz. Außerdem sei die Linde schon sehr schief gestanden, die Blüten und Samen hätten nicht nur die Mülltonnen, sondern auch Autos und die Sandkiste verschmutzt. Sie betont aber: „Wir haben sofort eine Ersatzpflanzung an derselben Stelle beauftragt.“

Von der Bürgerliste bin ich massiv enttäuscht, dass sie hier versucht hat, politisches Kleingeld zu machen. Vor allem, dass sie Hans Ertl, so in Misskredit bringt. SPÖ-Vorsitzender Stefan Hinterberger

Der Gärtner bestätigt, dass die Linde in Göllersdorf gefällt werden musste, da durch die Wurzeln bereits die Fallschutzplatten beim Spielplatz gehoben wurden, „was eine erhebliche Stolper- und daher Verletzungsgefahr für die Kinder darstellt“. Eine Reparatur könne nur durchgeführt werden, wenn sämtliche oberflächliche Wurzeln weggefräst werden.

Die Wurzeln haben außerdem sehr stark gegen die Mauer des Müllplatzes gedrückt, was zu Schäden am Mauerwerk in naher Zukunft geführt hätte. Und: „Der starke Befall mit Blattwanzen könnte nur durch Insektizide beseitigt werden, was aber aufgrund des Spielplatzes von uns abgelehnt wurde“, so der Gärtner, der empfiehlt: Die geplante Neupflanzung sollte in größerer Entfernung zur Mauer und zum Plattenbelag erfolgen, um solche Unannehmlichkeiten für die Zukunft auszuschalten oder zumindest zu minimieren.

Bürgerliste wundert sich: SPÖ-Vorsitzender ist ungewöhnlich ruhig

Schrammel greift nicht nur Ertl an, sonder auch die Mandatare der SPÖ. Diese haben nämlich bei der jüngsten Gemeinderatssitzung gegen die Abtretung eines Grundstückes gestimmt, weil eine Birke gefällt hätte werden müssen. Zum Fällen der Linde habe sich die SPÖ bisher nicht geäußert. „SPÖ-Vorsitzender Hinterberger verhält sich ruhig. Und das ist ungewöhnlich, weil er sonst zu jedem Ereignis seinen Kommentar abgeben muss“, meint die Bürgerlisten-Mandatarin.

„Auf Gemeindegrund schauen wir natürlich darauf, dass keine Flächen unnötig versiegelt und Bäume nicht wahllos gefällt werden“, bestätigt Hinterberger die Behauptung der Bürgerliste. Allerdings mische sich die SPÖ nicht in Privatangelegenheiten zwischen der Genossenschaft und den Mietern ein.

„Von der Bürgerliste bin ich massiv enttäuscht, dass sie hier versucht hat, politisches Kleingeld zu machen, vor allem, dass sie Hans Ertl, einen 90-jähriges, ehrenwertes Mitglied unserer Gemeinde hier so in Misskredit bringt“, meint der Göllersdorfer SPÖ-Chef, dass eine Entschuldigung bei Johann Ertl nun das Mindeste wäre. Immerhin stehe er als Mittelsmann für Mieter der Wohnbaugenossenschaft Schwarzatal zur Verfügung und leiste unentgeltliche Arbeit.