86.000 Euro könnte sich die Gemeinde in der laufenden Gemeinderatsperiode ersparen, wenn sie sechs weitere Ortsvorsteher-Positionen mit ortsansässigen Gemeindemandataren besetzen würde, rechnet Bürgerliste-Stadtrat Wolfgang Scharinger vor. Dass ÖVP-Bürgermeister Alfred Babinsky dies nicht getan und seine Ortsvorsteher im Alleingang bestellt hat, ärgert ihn sehr.

„Es ist immer noch so, dass der Bürgermeister seine Ortsvorsteher nennt.“ ÖVP-Stadtchef Alfred Babinsky lässt sich von der Kritik an seiner Auswahl nicht beirren.

Der Beschluss zur Besetzung der Ortsvorsteher hätte in der März-Sitzung des Gemeinderates erfolgen sollen, die wegen der Coronakrise abgesagt werden musste. Scharinger ortet nun eine missbräuchliche Auslegung der Rechte des Bürgermeisters, da der Gemeinde ohne die Bestellung der Ortsvorsteher kein Nachteil gedroht habe und auch keine Gefahr eines Schadens bestanden habe.

Dazu komme der Aspekt der finanziellen Entschädigung der Ortsvorsteher. „In einigen Ortschaften wäre eine Besetzung dieses Amtes mit ortsansässigen Gemeindemandataren möglich und würde doppelte Auszahlungen von vorgeschriebenen Entgelten vermeiden. Durch den Alleingang des Bürgermeisters wurden die politische Diskussion und die Möglichkeit eines demokratischen Beschlusses zu diesem Thema verhindert“, kritisiert Scharinger.

Dass die finanziellen Verluste für die Gemeinde durch die Coronakrise von der ÖVP-Führung nun als Tragik dargestellt werden, wundert den Stadtrat: „Durch ungeschickte Finanzpolitik hat die Stadtgemeinde einen weit größeren Betrag verspekuliert. Wir werden den Finanzstadtrat auch an die Vorgehensweise bei der Bestellung der Ortsvorsteher erinnern, wenn es wieder ums Einsparen von Kosten geht.“

Gemeinderat Peter Tauschitz (Liste Scharinger) verweist indes auf die NÖ Gemeindeordnung, wonach möglichst ein im betreffenden Ortsteil wohnhafter Gemeinderat als Ortsvorsteher zu bestellen wäre. „Diese rechtliche Vorgabe wird in der Stadtgemeinde bisher immer erfolgreich ignoriert.“ So ist etwa gerade in Breitenwaida, wo Tauschitz und drei weitere Gemeinderäte leben, mit Thomas Saliger-Seidl ein Nicht-Gemeinderat als Ortsvorsteher eingesetzt.

„Es ist immer noch so, dass der Bürgermeister seine Ortsvorsteher nennt“, lässt sich Stadtchef Babinsky von der Kritik nicht irritieren. Die Ortsvorsteher seien seine verlängerten Arme und gerade in der Coronakrise eine wertvolle und notwendige Unterstützung. Sie seien in die Krisenarbeit eingebunden und hätten sich zuletzt etwa um die Beschilderung der nun wieder geöffneten Spielplätze gekümmert.

Letztlich sei es eben nicht möglich, in allen 21 Katastralgemeinden einen Gemeinderat als Ortsvorsteher einzusetzen. „Wir machen das wie in den letzten 50 Jahren. Ich lege großen Wert auf meine Ortsvorsteher“, betont Babinsky. Die von Scharinger geäußerte Kritik sei schon mehrmals Thema gewesen. „Wir haben das bei jeder Wahl und können es auch bei der nächsten Sitzung wieder austragen. Ich scheue diese Diskussion nicht.“

Übrigens: Mit Thomas Bauer in Oberfellabrunn, Franz Brandl in Kleedorf und Karl Riedmayer in Aspersdorf haben aktuell drei Hollabrunner Gemeinderäte auch das Amt eines Ortsvorstehers inne. Den einzigen Personalwechsel gab es in Kleinkadolz, wo Klaus Schönhofer die Aufgabe nun von Gerhard Goldinger übernahm.