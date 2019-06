Manfred Marihart war bis 24. Juni Bürgermeister der Stadtgemeinde Pulkau. "A so a Gmoa hoit wos aus" war das Motto seiner großen Abschiedsfeier.

Unter dem lustigen Motto “A so a Gmoa hoit wos aus“ lud der scheidende Pulkauer Bürgermeister Manfred Marihart zu einer ungezwungenen Abschiedsfeier in seiner großen Maschinenhalle in Rafing ein.

Der 63-Jährige war seit 1990 im Gemeinderat und ab dem 5. April 1995 - insgesamt 8.847 Tage - bis zum 24. Juni 2019 Stadtchef. Seine Nachfolge soll sein bisheriger Vizebürgermeister antreten: Leo Ramharter stellt sich am 28. Juni zur Wahl des Bürgermeisters.

Mehr als 600 Mitbürger, Freunde und Wegbegleiter kamen zur Feier nach Rafing, um ihrem Manfred für seine Arbeit zu danken und mit ihm gesellige Stunden zu verbringen.

Seine Ehefrau Annemarie und alle weiteren Familienmitglieder organisierten mit „Rafinger Linsen“ einen originellen Imbiss. Dazu gab es vorzügliche Bio-Weine aus dem Hause Marihart. Die Trachtenkapelle Pulkau überbrachte ein Ständchen und fast alle Amtskollegen aus dem Bezirk feierten mit.

Mehr über den Abschied der Politlegende erfahrt ihr in der nächsten Printausgabe eurer Hollabrunner NÖN!