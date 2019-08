Seit knapp zwei Monaten ist Alfred Babinsky als Bürgermeister im Amt. „Der Job macht mir Spaß und ich hoffe, das Gefühl zu vermitteln, dass ich mich bemühe“, sagt der 58-Jährige. Sein Leben habe sich gar nicht geändert. „Ich war auch in den letzten zehn Jahren im Sommer immer im Einsatz.“

Die politischen Themen in der Stadt werden Babinsky weiter auf Trab halten – wie etwa die künftige Gestaltung des Hauptplatzes. Fix ist, dass hinter der Volksbank am ehemaligen Gelände der Fahrschule Gross nun 60 bis 70 Parkplätze entstehen. Rund 20 davon sind bereits – gegen Entgelt – an Rathaus-Mitarbeiter vergeben.

Dauerparkern sollen dort ebenfalls Stellplätze ab Anfang des kommenden Jahres angeboten werden, damit diese ihre Fahrzeuge nicht mehr am Hauptplatz parken. Für die übrigen Stellplätze kündigt Babinsky einen Versuch mit dreistündiger Kurzparkdauer an, um den Nutzern einen ausgiebigen Einkaufsbummel zu ermöglichen.

Neue Stellflächen beim Lothringerplatz

Auch im Nadelöhr Lothringerplatz/Eugen Markusplatz soll sich die Parkplatzsituation entspannen. Die Stadtgemeinde kaufte in der Mühlgasse, neben dem Gasthaus Rammel, ein Haus, das weggerissen wird, um rund 40 Flächen für Dauerparker zu schaffen. Anfragen gibt es bereits. Dazu wird in Kooperation mit der WET, die in der Mühlgasse Wohnungen errichtet, ein öffentlicher Durchgang zum Fachmarktzentrum geschaffen.

Ein mögliches Parkdeck am Hauptplatz hat Babinsky übrigens selbst bei einem Stadterneuerungstreffen als Wunsch deponiert. „Die Stadterneuerung ist dazu da, visionär zu denken.“ Vor rund 30 Jahren gab es die Idee bereits. „Wenn ich mir die Unterlagen ansehe, frage ich mich heute noch, warum das nicht gebaut wurde“, meint Babinsky, dass die ausgewiesenen Kosten leistbar gewesen wären.

Dem von der Opposition oft angesprochenen Mangel an leistbarem Wohnen hält der Bürgermeister entgegen, dass in der Stadt derzeit drei große Genossenschaften intensiv tätig sind, geförderte Wohnungen zu errichten. „Ich habe keine Angst, dass wir eine Pensionistenstadt werden, weil Hollabrunn auch für junge Leute sehr attraktiv ist und im sozialen Wohnbau viele Projekte auf Schiene sind.“ Durch die bestehende Infrastruktur und die entsprechende Lebensqualität würden sich hier viele gerne ansiedeln.

Zudem gehe der Trend zu kleinen Wohneinheiten, wie sie nun am Hauptplatz 4, ehemals Gärtnerei Bauer, entstehen. Die Retzer FAWE Immo GmbH hat die Liegenschaft erworben und angekündigt, dort leistbare Wohnungen zu schaffen.

Hollabrunn derzeit als Wohnbau-Hotspot

Ein Umdenken sollte es im innerstädtischen Wohnbaubereich in Hinblick auf die Mobilität geben, meint Babinsky. Er könnte sich etwa ein vom Wohnbauträger organisiertes e-Carsharing vorstellen. „Ich habe das Gefühl, dass die junge Generation hier einen anderen Zugang hat als die ältere Generation und es wäre auch ein Baustein zu leistbarem Wohnen“, denkt der Bürgermeister an geringere Baukosten bei weniger erforderlichen (Tiefgaragen-) Parkplätzen. Für moderne Mobilitätslösungen brauche es jedenfalls ein entsprechendes Bewusstsein, damit diese funktionieren.

Dass Zuzug reguliert gehört, dem stimmt Babinsky zu. Immerhin sagen die Genossenschaften selbst, dass Hollabrunn derzeit ein Wohnbau-Hotspot sei. „Dass wir darauf achten, dass es nicht ausufert und die Infrastruktur mithält, ist klar.“

Apropos Infrastruktur: Vergangene Woche wurde der Planungswettbewerb für den Bildungscampus beim Messegelände ausgeschrieben. Dafür war zuvor ein Raumbuch erarbeitet worden, in das alle Betroffenen eingebunden waren, und an dem sich die Planer nun orientieren können. Beide Volksschulen, die Musikschule und eine Turnhalle sollen Platz finden. Die einst angedachte Freiluftbühne ist kein Bestandteil der Ausschreibung.

Stadt 2040: „Alle sollen das Konzept mittragen“

Babinsky tendiert dazu, die Alte Hofmühle als kulturellen Hotspot zu forcieren. Diese habe sich beim Kultursommer einmal mehr bewährt und werde nun um über eine Million Euro saniert und aufgewertet. Eine Landesförderung über 100.000 Euro ist mittlerweile übrigens auch fix, sodass der Bürgermeister letztlich mit einer Förderung von bis zu 70 Prozent rechnet.

Dass es zum Stadtentwicklungsprozess 2040 noch kaum Infos gab, habe den Grund, dass Fachleute noch mit Basiserhebungen beschäftigt seien. „Wenn es so weit ist, informiere ich sehr gerne. Wir machen keinen Alleingang, schließlich sollen das Konzept alle mittragen“, sagt Babinsky: „Das weiß auch die Opposition, dass ich einer bin, der sie einbindet. Und das wird so bleiben.“