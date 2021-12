Nach Koch-Rücktritt: ÖVP Retz ist neu aufgestellt

Kommenden Freitag (17. Dezember) wird in Retz ein neuer Bürgermeister gewählt. Am Montagabend formierte sich ein Team der Volkspartei, dass sich zur Wahl stellen wird.

Es ist kein Geheimnis, dass der bisherige Vizebürgermeister Stefan Lang in die Fußstapfen von Helmut Koch treten möchte. Er vertrat den scheidenden Stadtchef Helmut Koch regelmäßig. „Ich freue mich über die Nominierung und nehme die Verantwortung gerne wahr.“

Wird Lang von den Gemeinderäten zum Bürgermeister gewählt, wir das Amt als Vize frei. Stadtrat Daniel Wöhrer würde diese Aufgabe laut Wahlergebnis zustehen. Derwinkt ab: „Ich habe mich vor zwei Jahren entschieden, die sehr herausfordernden Tourismusagenden zu übernehmen.“ Darauf wolle er sich weiterhin konzentrieren. Wöhrer folgt Lang in einer anderen Funktion nach: Er wird Klubobmann der Retzer ÖVP.

Die Unternalberin Eva Heilinger ist es, die von der ÖVP als Vizebürgermeisterin nominiert wird. Sie könne alle Herausforderungen bestens erfüllen. Heilinger war bisher Stadträtin, Obfrau der Volklsschulgemeinde und des Vereins „Kellermuseum“. „Ehrlich gesagt kam für mich die Nominierung etwas überraschend“, gesteht die zweifache Mutter.

Fehringer als Stadtrat für Kultur nominiert

Es freue sie umso mehr, sich künftig noch intensiver ins Gemeindeleben einzubringen. Ein familienfreundliches Angebot sei „eine Herzensangelegenheit“.

Für die Nachfolge im Stadtrat nominierte die Volkspartei Stefan Fehringer, den bisherigen Gemeinderat für Kultur und Mittelschulobmann. Das umfangreiche Retzer Kulturressort rücke so wieder stärker in den Fokus. „Bildung, Kultur und sozialer Zusammenhalt stehen für mich an erster Stelle“, will er sich intensiv darum kümmern.

Der Unternalber Ortsvorsteher Gerhard Poinstingl wird als neuer ÖVP-Gemeinderat ins Rathaus einziehen.