Eduard Kosch wird nur noch bis Ende des Monats Bürgermeister von Pernersdorf sein. Als seinen Nachfolger hat die Volkspartei nun Johann Kettler vorgeschlagen, der bereits geschäftsführender Gemeinderat und Ortsvorsteher in Peigarten ist.

Mit einem Brief wandte sich der scheidende Bürgermeister an seine Gemeindebürger, in dem er ein Fazit über seine 26 Jahre als Gemeindechef zog.

Zahlreiche Projekte seien während seiner Ära umgesetzt worden. „Einige Vorhaben konnten nur teilweise realisiert werden, andere scheiterten an der notwendigen Finanzierung.“

In dem Schreiben spricht Bäckermeister Kosch seinem amtierenden Vizebürgermeister Norbert Bauer, aber auch dessen Vorgängern seinen Dank für die gute Zusammenarbeit aus. Auch wenn die Meinungen oft unterschiedlich waren, so sei es ÖVP und SPÖ immer wieder gelungen, den Konsens zu finden und Beschlüsse einstimmig zu fassen.