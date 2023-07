Christoph Hohl ist neuer Bürgermeister von Mailberg

Vier Tage nach dem Begräbnis von Herbert Goldinger, der als amtierender Bürgermeister von Mailberg am 2. Juli einem Herzinfarkt erlag, standen die Neuwahlen an. Zu Beginn der Sitzung wurde des Verstorbenen gedacht.

Der bisherige Vizebürgermeister Christoph Hohl stellte Maria Bauer als neues SPÖ-Gemeinderatsmitglied vor, deren Angelobung bereits erfolgt war. Gemeindevorstand Karl Goldinger (SPÖ) schlug Hohl als neuen Bürgermeister vor. Die ÖVP, die fünf der insgesamt 15 Mandate im Gemeinderat innehat, brachte keinen Wahlvorschlag ein.

Für die geheime Wahl fungierten Roman Strobl (ÖVP) und Patricia Kronberger (SPÖ) als Wahlhelfer. Nach Auszählung aller Wahlzettel waren 13 Stimmen für Hohl und eine war leer, also ungültig. Somit stand fest: Christoph Hohl ist der neue Bürgermeister der kleinsten Gemeinde im Bezirk. Er nahm die Wahl an. „Ich habe Herbert Goldinger gesagt: Ich bin bereit, wenn du mich brauchst“, erzählte er und ergänzte: „Wir alle haben es uns anders vorgestellt, es war eine sanfte Übergabe geplant.“

Ein besonderer Dank für die gute Zusammenarbeit richtete Hohl auch an die ÖVP-Gemeinderäte, wie zuletzt bei Goldingers Begräbnis. Strobl hob generell die konstruktive Zusammenarbeit in den vergangenen 20 Jahren hervor: „Nur zwei Mal hatten wir im Gemeinderat in der Ära Goldinger keinen einstimmigen Beschluss gefasst“, erinnerte er.

Hohl, der in einer Fahrschule tätig ist, werde sich ab Herbst beruflich zurücknehmen. Dennoch sei er schon jetzt bei Fragen immer direkt erreichbar.

Nach der Wahl des Bürgermeisters wurde Stefan Schmadlak zum neuen geschäftsführenden Gemeinderat der SPÖ gewählt. Der Sozialdemokrat erhielt ebenfalls 13 gültige Stimmen - bei einer ungültigen Stimme. Auch er nahm die Wahl an. Als FF-Kommandant wäre er für Mailberg eine ideale Besetzung, erklärte der neue Bürgermeister, weshalb die Wahl auf Schmadlak fiel.

Aus den Reihen des Gemeindevorstandes wurde nun ein neuer Vizebürgermeister gewählt. Die SPÖ nominierte Thomas Gruber. „Wir verzichten darauf, jemanden für den Posten als Vizebürgermeister vorzuschlagen“, sagte ÖVP-Gemeinderat Strobl. Neun Mandatare stimmten für Gruber als Vizebürgermeister, fünf Stimmen waren ungültig. Hohl dankte Gruber, ihn nun als neuen Vizebürgermeister an seiner Seite zu haben.