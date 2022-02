Fahrende Weinbergschnecke kehrt nach Retz zurück

Gute Nachrichten für die Weinstadt: Mit der Weintour ab 23. April nimmt eine neue „Weinbergschnecke“ ihren Betrieb auf. Bei diesem Gefährt handelt es sich um einen Bummelzug mit zwei Waggons, die von einem 75 PS starken, umgebauten Landini-Traktor gezogen werden.

Unternehmer Gottfried Ettenauer aus dem kleinen Wachauer Ort Maigen, Gemeinde Weinzierl am Walde, betreibt bereits – sehr erfolgreich – drei Bummelzüge in Weißenkirchen und Dürnstein. Diese Züge befördern Gäste zwischen Spitz und Krems zu Sehenswürdigkeiten. „Nach den erfolgreichen Gesprächen mit Retzer Stadtverantwortlichen und Fremdenverkehrsexperten starten wir im April mit einem Bummelzug am Retzer Hauptplatz“, erzählt der Unternehmer im NÖN-Gespräch.

Die alte Retzer Weinbergschnecke ist weiter im Einsatz. Sie bringt Gäste zu Ausflugszielen in Wien Nußdorf und Wien Kahlenbergerdorf. Foto: Franz Enzmann

Vom Hauptplatz aus gibt es Fahrten zur Windmühle, zur Riede Altenberg und zur Einstiegstelle beim Reblaus-Express am Bahnhof. „Die Fahrten können bei jeder Witterung stattfinden, da die Waggons wetterfest sind.“

Es gab auch Gespräche mit den Bürgermeistern von Zellerndorf, Schrattenthal und Unterretzbach. „Alle haben mir Unterstützung zugesagt. Auch mit dem Winzer Helmut Bergmann vom Windmühlheurigen gab es schon ein erstes Treffen“, freut sich der Unternehmer über den Zuspruch der Gemeinden.

Für den Retzer Bummelzug wird allerdings noch ein Aushilfsfahrer gesucht. Voraussetzung, um die neue Weinbergschnecke führen zu dürfen, ist ein Führerschein der Klasse F.

Institution kehrt zurück ins Retzer Land

Tourismusstadtrat Daniel Wöhrer freut sich sehr auf die neue Weinbergschnecke. „Herr Ettenauer war bereits bei uns und hat sich und das Projekt vorgestellt. Ich habe das gleich mit Begeisterung aufgenommen, denn die Weinbergschnecke war schon eine Art Institution in der Stadt“, sagt Wöhrer. Die Wiederaufnahme des Betriebs sei eine Bereicherung für das Retzer Land. „Wir möchten einen fixen Fahrplan schaffen, damit unsere Besucher wissen, wann und wo die neue Weinbergschnecke unterwegs ist“, erzählt der Tourismusstadtrat.

Die ehemalige Retzer Weinbergschnecke wurde 2016 von Franz Paty übernommen und betrieben. Paty musste die beliebte Attraktion jedoch 2020 aus gesundheitlichen Gründen wieder verkaufen. Sie wurde von einem Wiener Betrieb übernommen, um Gäste in den Wiener Weinorten Nußdorf und Kahlenbergerdorf zu chauffieren.

