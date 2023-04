Sitzendorf: Rekruten „bekommen nicht genug vom Heer“

„Ich muss dir zu diesem Platz gratulieren“, bedankte sich Michael Lippert, der mit der Führung beauftragte Militärkommandant von Niederösterreich, bei Gastgeber Martin Reiter, dass die Angelobung von 45 Rekruten des Aufklärungs- und Artilleriebataillons 3 (AAB 3) am historischen Hauptplatz von Sitzendorf stattfinden durfte. Außerdem gratulierte Lippert, dass es dem Bürgermeister gelungen war, den Regen punktgenau zum Beginn der Angelobung enden zu lassen.

„Militärisch eingenommen haben wir Sitzendorf bereits um 9.30 Uhr“, erzählte der Mistelbacher Kasernenkommandant Hans-Peter Hohlweg schmunzelnd. Da war er schon in den beiden Schulen unterwegs, um das Bundesheer vorzustellen. Am Nachmittag präsentierte das AAB 3 bei einer Informations- und Waffenschau die Ausrüstung und Geräte des Bundesheeres und die Soldaten informierten über die verschiedenen Aufgaben.

Schutz der Bevölkerung und Einsatz bei Katastrophen

Die wichtigsten davon nannte Martin Reiter in seiner Ansprache: den Schutz der Bevölkerung und den Einsatz bei Katastrophen – dafür ist das österreichische Bundesheer verantwortlich. Der Bürgermeister freute sich, in die Gesichter der Rekruten und der vielen Ehrengäste zu blicken. Es war nämlich genau 20 Jahre her, dass Sitzendorf zuletzt Austragungsort einer Angelobung gewesen ist.

„Sie werden geloben, die Republik zu schützen und mit der Waffe zu verteidigen“, führte Lippert den Rekruten den Treueeid vor Augen. Seit dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine werde „uns mit schrecklichen Bildern gezeigt, was das in letzter Konsequenz bedeutet“. Um dafür bereit zu sein, genießen die jungen Soldaten in der Mistelbacher Kaserne eine „gediegene und respektvolle Ausbildung“.

Um die Bevölkerung bestmöglich zu schützen, brauche es auch die bestmögliche Ausrüstung. Darum ist der Militärkommandant froh, dass das Budget für das Bundesheer nach langer Zeit der Einsparung endlich wieder erhöht worden ist. „Wir haben das höchste Budget seit Einführung der Prozentrechnung“, scherzte er. Konkret bedeutet das zusätzliche Aufklärungsfahrzeuge für die Mistelbacher Soldaten, den endgültigen Einstieg ins Drohnenzeitalter sowie eine neue Kaserne.

Landesrat Ludwig Schleritzko erinnerte sich in seiner Ansprache daran zurück, wie er selbst vor mehr als 25 Jahren am Wiener Heldenplatz das Treuegelöbnis ablegte. „Sie stehen heute im Mittelpunkt, Ihr Dienst ist keine Selbstverständlichkeit“, lobte er die Bereitschaft der 45 Rekruten, einen Beitrag für eine funktionierende Gesellschaft zu leisten. Sie hätten sich klar dafür entschieden, für Sicherheit und Frieden zu sorgen. „Damit leisten Sie Tag für Tag Großartiges.“

Garant für Neutralität und unverzichtbar in Katastrophen

Der Krieg in der Ukraine habe allen wieder ins Bewusstsein gerückt, wie wichtig eine starke Landesverteidigung sei. Es sei viel zu tun, wenn es um den Erhalt des Friedens und der Sicherheit gehe. „Sie sind der Garant für unsere Neutralität und in Katastrophenfällen unverzichtbar“, richtete sich Schleritzko erneut an die Rekruten.

„Wir sind mächtig stolz auf Sie“, lobte Hohlweg seine Rekruten ebenfalls. Was ihn auch stolz macht: Dass sich 22 Prozent der jungen Soldaten bereits für den Milizdienst entschieden haben und ein Monat länger bleiben werden. Der Soldatenvertreter habe sich sogar schon für die Unteroffiziersausbildung entschieden. „Sie bekommen nicht genug vom Bundesheer.“

Drei Salutschüsse und der Große österreichische Zapfenstreich

Nach den Ansprachen standen vier Rekruten im Mittelpunkt, zwei davon aus dem Bezirk: Marcel Leisser aus Hollabrunn und Jonas Steininger aus Magersdorf schritten mit Patrik Dersch und Elias Scharrenbroich nach vorne, um an der Standarte mit ihren Kameraden die Gelöbnisformel zu sprechen. Als spezielles Zeichen der Wertschätzung wurden drei Salutschüsse abgegeben, ehe der Militärkommandant den Befehl zur Umgruppierung zum Großen österreichischen Zapfenstreich erteilte. Weil hier die Dunkelheit schon einbrach, rückten Mitglieder der Feuerwehrjugend Sitzendorf, Wullersdorf und Hollabrunn aus, um die NÖ Militärmusik unter der Leitung von Adolf Obendrauf mit ihren Fackeln zu erleuchten.

Nach diesem würdigen und einmaligen Musikstück ging es für die Ehrengäste weiter zum Empfang, wo traditionell die Rückgabe der Standarte an den Kasernenkommandanten erfolgte. Hans-Peter Hohlweg bedankte sich bei den Soldaten für ihre tollen Leistungen und lud die Festgäste zur nächsten Angelobung in Sitzendorf ein - diese werde im April 2043 stattfinden, scherzte er.

Die Bürgermeister der Nachbargemeinden - Roland Weber (Guntersdorf), Stefan Lang (Retz), Martin Gudenus (Hohenwarth), Franz Kloiber (Maissau), Hermann Fischer (Ziersdorf) und Christian Krottendorfer (Röschitz) - fanden sich in geselliger Runde ein, um mit den früheren Bürgermeistern Leopold Hummer (Sitzendorf) und Peter Steinbach (Heldenberg) über die Zukunft im Bezirk zu diskutieren. Weinbaupräsident Reinhard Zöchmann sowie der Landespräsident der Pensionisten, Hannes Bauer, der von dem neuen SPÖ-Landtagsabgeordneten aus dem Bezirk Gänserndorf, René Zonschits, begleitet wurde, und FPÖ-Nationalratsabgeordneter Christian Lausch waren ebenso beim anschließenden Umtrunk mit Hohlweg und Oberstleutnant Herwig Graf gern dabei.

