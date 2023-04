Wen wählt die SPÖ-Basis im Bezirk?

Bezirksvorsitzender Stefan Hinterberger hat schon vor Wochen bekannt gegeben, seine Stimme Hans Peter Doskozil zu geben. Wie entscheidet sich der zweite Bezirksvorsitzende, Richard Pregler? „Ich habe meine Stimme nach reiflicher Überlegung Andreas Babler gegeben.“

Er schätze Pamela Rendi-Wagner sehr, so Pregler, aber: „Das Krisenmanagement läuft nicht optimal.“ Babler kenne er persönlich und schätze seine Parteiarbeit sehr. Doskozil war für ihn keine Option, hier hält er es mit dem Zitat eines Genossen: „Man macht nicht den, der den Wald angezündet hat, zum Förster.“ Dass Hinterberger pro Doskozil ist, stehe jedenfalls nicht zwischen den beiden Bezirksvorsitzenden: „Wir sind nicht immer einer Meinung. Wir spiegeln die politische Breite wider.“

„Ich war immer dafür, dass die SPÖ vernünftige Politik in puncto Migration Mindestlohn, etc. betreibt und damit die Chance hat, wieder stärkste Partei zu werden“, sagt Hollabrunns SPÖ-Stadtparteichef Friedrich Dechant. Daher werde er Doskozil wählen.

„Sehe Andi Babler eher im Landtag.“

Für Gerhard Sklenar, Chef der Wullersdorfer SPÖ, ist ebenfalls der burgenländische Landeshauptmann erste Wahl. Er kennt ihn schon sehr lange privat, bereits als Verteidigungsminister habe Doskozil seine Qualitäten gezeigt: „Dass das Bundesheer heute so dasteht, ist sein Verdienst.“

Der Oberstinkenbrunner betont aber, dass er auch ein guter Freund von Andreas Babler sei. Mit ihm habe er telefoniert, doch seine Stimme ging trotzdem an Doskozil. Warum? „Ich sehe Andi Babler eher im Landtag.“ Was Babler als Bürgermeister in Traiskirchen leiste, müsse ihm erst einmal einer nachmachen. Und: „Von der Grundeinstellung sind die beiden gleich, sie tragen beide die Sozialdemokratie im Herzen.“

Die aktuelle Bundesvorsitzenden Pamela Rendi-Wagner war für Sklenar keine Option. „Sie ist eine kluge Frau und in letzter Zeit auch besser geworden.“ An der Spitze der SPÖ sehe er sie aber nicht.

„Andere Meinungen werden nicht akzeptiert.“

Franz Fischer, Gemeinderat in Nappersdorf, will seinen Favoriten nicht nennen: „Weil andere Meinungen leider nicht mehr akzeptiert werden“, begründet er. Was er mit seiner Stimme aber bewirken möchte: „Es braucht endlich frischen Wind. Innerhalb unserer Partei und in der Landes- und Bundespolitik.“

Fischer ist Sozialombudsmann und hält jeden Dienstag seine Sprechstunden im Bezirksbüro. Für ihn ist klar: „Wir müssen wieder zurück an die Basis, in die Leute hineinhorchen. Das ist entscheidend.“

Doch auch die amtierende Bundesparteichefin hat noch Fans im Bezirk, die Pulkauer Genossen Richard Wagner und Kurt Hofbauer sprechen sich für sie aus. Noch unentschlossen geben sich der Retzer SPÖ-Stadtparteivorsitzende Bernhard Globisch und Seefeld-Kadolz-Bürgermeister Peter Frühberger. Letzterer tendiere „eher zu unserer Vorsitzenden oder Andreas Babler, aber noch ist nichts fix“.

„Eine schwere Entscheidung“, waren auch Günther Schönauer und Erwin Kasper von der SPÖ Pernersdorf bis zuletzt unschlüssig.

Nicht deklarieren wollen sich unter anderen Franz Gössl in Hardegg, Rudolf Hammerschmid in Retzbach, Christian Kauer in Schrattenthal und Harald Schörg in Ziersdorf. SPÖ-Urgestein Hannes Bauer, Präsident der NÖ Pensionisten, hat sich schon länger auf Babler festgelegt

