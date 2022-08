"Es ist geschafft": Pulkautaler Dominik Wlazny hat genug Unterstützer

Werbung

„Danke – Es ist geschafft“ postet Dominik Wlazny alias Marco Pogo Freitagvormittag in den sozialen Medien. Der Chef der Bierpartei hat innerhalb kurzer Zeit 6.000 Unterstützungserklärungen zusammen, die er braucht, um für das Amt des Bundespräsidenten zu kandidieren. Der Sänger von Turbobier und Mediziner ist somit der jüngste unter den Kandidaten, die sich für das höchste Amt im Staat bewerben.

Der 35-Jährige hat seine Wurzeln im Bezirk: Aufgewachsen ist er im Pulkautal, zur Schule ging er in Hollabrunn. Wer den Bundespräsidentschaftskandidaten live erleben möchte, hat dazu am 3. September die Chance: Er wird beim Köllagossnmorkt in Hadres den Bieranstich übernehmen.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.