„Alles Polt“ und viele Ermittler in der Kellertrift Alberndorf

Ein kräftiges Lebenszeichen gab es rund um die legendäre Romanfigur Simon Polt aus der erfolgreichen Krimiserie des Buchautors Alfred Komarek. Die Veranstaltung unter dem Motto „Alles Polt – ein buntes Sommerfest mit Krimirätsel“ organisierte der Verein „Initiative Pulkautal“. Alberndorfs Bürgermeister Christian Hartmann als Vereinsobmann und Geschäftsführerin Doris Mutz konnten eine Reihe von Ehrengästen und viele Polt-Fans willkommen heißen. Das bunte Sommerfest in der Alberndorfer Kellertrift begann mit einer Lesung des Autors aus dem ersten Roman „Polt muss weinen“ aus dem Jahre 1998.

„Der Sommer ist noch ganz neue, der Wein jung und Simon Polts erstes Roman-Abenteuer ist nach über zwei Jahrzehnten so gut wie neu“, leitete der Erfolgsautor ein. Dann las er einige Passagen aus dem Krimi, der von einem vermeintlichen Gärgasunfall handelt. Nach der spannenden Lesung erklärten Komarek und Mutz das Krimirätsel. Jeder Teilnehmer erhielt eine „Ermittlerkarte“.

Wohin ist die Patrouillentasche verschwunden?

Es wurde nach einer ledernen Gendarmerie-Patroullientasche gesucht. Zur Vorgeschichte: Als der Gendarm während seiner Ermittlungen im Fall „Polt muss weinen“ in der Kellergasse in Burgheim (in Wirklichkeit Alberndorf) in eine trinkfreudige Runde gerät, kommt ihm ausgerechnet dieses Requisit abhanden: Boshaften Trink-Kumpanen, stets zu üblen Streichen bereit, haben die Tasche an sich gebracht und versteckt. In verschiedenen Presshäusern gab es Hinweise zum Inhalt der Tasche, wie Totenschein, Handschellen, Schreibblock und so weiter.

Die Polt-Begleiter Elisabeth Himmelblauer, Josef Reisinger, Herbert Krautwurm, Sepp Seidl und Felix Wiklicky führten die einzelnen Gruppen an. Für jedes Fundstück beim Rätselrundgang gab es einen Stempel für die Schlussverlosung, die im und rund um den Jausenkeller Rain stattfand. Bei der Auslosung der Sieger erhielt der erste Gewinner als Preis eine Polt-Begleitung zu verschiedenen Drehorten, eine Kellerjause, eine Weinverkostung für zwei Personen und eine Flasche Polt-Wein.

Polt-Preise, alte Traktoren, Waffenräder und viel Wein

Der zweite Preis war ein Weinviertler-Strohhut samt Wein und der dritte Preis war ein Polt-Buch, Wein und die dazu passenden Polt-Kostgläser. Jeder Teilnehmer erhielt für seine besonderen „kriminalistischen Fähigkeiten“ eine Urkunde zur Erinnerung an den ersten „Alles Polt-Tag“.

In der Kellertrift präsentierten die Alberndorfer Traktorfreunde unter Obmann Leopold Schwabl wunderschöne, renovierte Oldtimer-Traktoren; der Mailberger Thomas Gruber zeigte den Besuchern 24 verschiedene Waffenräder und die örtlichen Winzer luden zu einer Weinverkostung rund um die gelungene Veranstaltung ein.