Um den Hollabrunner Wirten unter die Arme zu greifen, verlost die Liste Scharinger Gutscheine für Hollabrunner Gastro-Betriebe. Diese Woche werden gemeinsam mit der NÖN zehn Gutscheine à 10 Euro für den Raschalaer Heurigenbetrieb der Familie Satzinger verlost. Der Buschenschank befindet sich in der Alten Poststraße und hat ab 21. August wieder ausgesteckt. Geöffnet ist Freitag, Samstag (ab 17 Uhr) und Sonntag (ab 16 Uhr). „Sie erwarten selbst gemachte Heurigenschmankerln und beste Hauerweine“, weiß Stadtrat Wolfgang Scharinger, der mit dieser Aktion zeigen will, wie rasch und unkompliziert die Gastronomen unterstützt werden können.

Wer mitmachen und zum Heurigen will, schreibt bis 17. August ein E-Mail an redaktion.hollabrunn@noen.at (Betreff: NÖN-Gewinnspiel). Name und Adresse nicht vergessen. Die Gewinner werden am 20. August verständigt.