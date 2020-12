Einleitend stellte Schneider fest: „Es ist unserer Fraktion voll und ganz bewusst, dass eine Anpassung des Gebührenhaushaltes eine Maßnahme ist, die für alle Oppositionsfraktionen ein gefundenes Fressen darstellt, um einerseits mit Entschiedenheit dagegen aufzutreten und um andererseits unseren Bürgern und Mitmenschen zu suggerieren: Die ÖVP sind die Bösen und nur wir sind die Guten!“

Vizebürgermeister und Finanzstadtrat in Hollabrunn: Kornelius Schneider. NÖN

Eine Erhöhung von Gebühren könne niemals populär sein, doch es sei eben „unser aller Pflicht“, sich dieser Verantwortung zu stellen und Sorge zu tragen, dass die Verhältnismäßigkeiten quer durch sämtliche Bereich des täglichen Lebens stimmig sind und bleiben. Schneider erinnerte auch daran, dass 2020 viel Gemeindegeld in Hilfestellungen investiert wurde, unter anderem durch das Aussetzen von Vorschreibungen oder die Gutschein-Card für jeden Haushalt.

Viele gewohnte Angebote kosten viel Geld

Der Finanzstadtrat zählte auf, was die Gemeinde alles für ihre Bürger bewältige: 4,3 Millionen Euro würden pro Jahr ins Pflichtschulwesen, in die Kindergärten und in die Musikschule fließen. Die Kosten seien durch verbesserte Angebote gegenüber dem Vorjahr um weitere 180.000 Euro angewachsen. Für Freibad, Kunsteisbahn, Sportzentren und Spielplätze, Bibliothek, Stadtsaal und Kulturstätten werden jährlich mehr als 800.000 Euro lockergemacht. Allgemeine Sozialleistungen (Krankenanstalten, Sozialwesen, Jugendwohlfahrt) stiegen um 320.000 Euro auf 6,3 Millionen Euro. Das Feuerwehrwesen wird mit jährlich rund 250.000 Euro subventioniert.

Es sei der Hollabrunner VP bewusst, dass 2020 ein herausforderndes Jahr in einem lange nicht dagewesenen Ausmaß war, so Schneider, doch auch 2021 werde seinen Tribut fordern. Die wegen Covid-19 heuer ausgesetzten Gebührenanpassungen werden im neuen Jahr zeitversetzt schlagend (Aufschließungsabgabe ab dem zweiten Quartal, Kanalgebühren ab dem dritten Quartal, Wasserabgaben ab September). „Lediglich die Essensgebühren werden im Jänner angeglichen, da hier die letzten Anpassungen bereits zehn und teilweise sogar 16 Jahre zurückliegen“, erklärt der Finanzstadtrat.

Gebührenanpassungen unter der Inflationsrate

Anzumerken sei, dass so gut wie alle Anpassungen deutlich unter der Inflationsrate für den jeweiligen Zeitraum liegen. Wie bereits in der Vergangenheit gebe es Hilfsmaßnahmen für Bürger, wie Zahlungserleichterungen, Ratenzahlungen oder Nachsichten seitens der Gemeinde, wenn es die soziale Situation erfordert.

Und Schneider hält fest: „Mit den geplanten Investitionen 2021 in Höhe von etwas mehr als 19,3 Millionen Euro ist man entschieden bemüht, die heimische Wirtschaft zu stärken und Arbeitsplätze zu sichern.“ Auch das könne nur nachhaltig funktionieren, wenn die Ausgeglichenheit der Finanzgebarung gewährleistet ist.

Eine Bankrotterklärung wäre es hingegen, würde man „Business as usual“ betreiben, alles beim Alten belassen und im Gegenzug sogar dafür eintreten, die Leistungen der Gemeinde noch auszuweiten. „Das wäre ein Anschlag auf die Bevölkerung und würde mit ziemlicher Sicherheit viele Errungenschaften der letzten Jahre massiv gefährden“, betont Finanzstadtrat Schneider.