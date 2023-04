Konzept für politische Transparenz: Sieg für Hollabrunner HTL-Trio

Mit ihren Ideen und Umsetzungsplänen überzeugten die Jugendlichen aus der HTL die Jury der Volkswirtschaftlichen Gesellschaft (VWG NÖ) und der Wirtschaftskammer (WKNÖ). „Somes“ konnte sich mit einer sozialen Positionierung von allen anderen Bewerbern abheben.

Den Hintergrund der Junior Company erklärt das HTL-Team so: „Vielleicht kennen Sie das Problem, dass Sie nach der Wahl nicht viel von Ihren Abgeordneten hören? Vielleicht fühlt es sich an, als wäre die Politik weit weg. Hier will Somes ansetzen und mit einer intuitiven Oberfläche politische Transparenz und Mitbeteiligung fördern.“ Man könne gespannt sein auf eine innovative Weboberfläche.

