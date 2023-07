US-Bruderschaft spielte im Retzer Dominikaner-Kloster

Die Familienmitglieder und ihre Hauslehrerin haben die Einschränkungen während der Corona-Pandemie genützt, um Musikinstrumente zu erlernen. Hausmusik auf Amerikanisch: Drei Jazztrompeten, Schlagzeug, zwei Posaunen, Tuba und Horn erfüllten die Kirche mit rhythmischen Klängen und gewaltiger Lautstärke gleich beim Einzug. „Rock me Amadeus“ von Falco, etwas langsamer als gewohnt, aber gut gemeint als Würdigung für Wolfgang Amadeus Mozart und das Gastgeberland.

Simon Manke vom Bruderhof Unternalb übernahm die Moderation und die Übersetzung der englischsprachigen Musiker. Teils führten die Orchestermitglieder sogar in Deutsch durch das Programm. Dabei wurde auf die Entstehung der Band eingegangen und die zum Teil erstaunlich kurze Instrumentenerfahrung. Gerald Hoffmann vom Musikschulverband Retzer Land meinte in der Pause: „Es ist gut vergleichbar mit der erfolgreichen Unterrichtweise unserer Erwachsenenbläserklassen.“

Unter den fetzigen Titeln waren „Queen's Parkmelody“, „Prayer of St. Gregory“ und „Queen of Hearts“ vor der Pause zu hören. Mit dem Schlagzeugvorspiel zu „Africa“ wurde die zweite Konzerthälfte wahrlich eingeschlagen. „It's Your Love“, „You can call me Al“ und „Ships of Heaven“ fand beim zahlreichen Publikum großen Anklang. Ein Medley „8 from the ´80s“ bildetet den Konzertabschluss.

Der langanhaltende Applaus führte noch zur Zugabe von „Heaven“ und danach wurde zur Agape vor der Kirche zu Wein und Wasser, Brot und frischem Gemüse vom Bruderhof Unternalb eingeladen. Bei gemütlicher Atmosphäre unterhielten sich Besucher, Musiker und Bruderhofmitglieder noch recht lange.