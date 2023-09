Bäume für Straße geopfert: „Es ist unerträglich!“

„Es ist ein Wahnsinn wie hier gewütet wird“, kritisiert Fasching die Baumfällungen rund um die Schulcampus-Baustelle in der Josef. „Acht gesunde, große Bäume wurden mittlerweile umgeschnitten“ – obwohl die Grünen mehrmals aufgefordert hatten, den wertvollen Altbaumbestand zu schützen und dessen Erhalt die Mehrheits-ÖVP bei der Präsentation des Bauprojektes im Vorfeld auch zugesichert hatte, wie die Grünen-Stadträtin betont.

Auch aus der Bevölkerung seien massive Beschwerden geäußert werden, berichtet Fasching. „Das Planungs-Chaos stößt auf Unverständnis, denn mit entsprechendem Willen und Weitblick bei der Projektgestaltung hätten die Bäume sicher erhalten werden können“, meint sie. Der Schulcampus werde zwar als Meilenstein im Schulbau für Niederösterreich gefeiert, der Umgang mit dem Baumbestand sei aber alles andere als zukunftsweisend. „Das ist ein Armutszeugnis für eine Schulstadt, wenn in Zeiten der Klimakrise für unsere künftigen Generationen eine Spur der Natur-Zerstörung hinterlassen wird“, ärgert sich die Stadträtin.

„Es wird eine halbe Ewigkeit dauern ...“

Der Kahlschlag mache das Areal zu einem Hitze-Hotspot, während der Erhalt der großen Bäume als kühlende Schattenspender für ein gesundes Schulumfeld mit hoher Aufenthaltsqualität gesorgt hätte. „Es wird eine halbe Ewigkeit dauern, bis nachgepflanzte Jungbäume die Umweltleistungen von Altbäumen ersetzen können“, betont Fasching und verweist darauf, dass die Grünen als einzige Fraktion im Gemeinderat nicht für die neue Straßenplanung beim Schulcampus gestimmt haben. „Allen anderen ist ein jahrzehntealter Baumbestand offenbar nichts wert, sondern wieder einmal nur das Zubetonieren und Versiegeln wichtiger“, hadert die Vertreterin der Öko-Partei.

Warum war der Erhalt der Bäume nun wirklich nicht machbar? „Letztlich war’s leider nicht anders möglich. Wir wollten mit dem Straßenzug von der Schule wegrücken, bewusst nicht zu nah ans Schulgebäude“, erklärt Vizebürgermeister Kornelius Schneider, ein Mastermind des Campus-Projekts. Dass die Bäume in diesem Zusammenhang nicht zu retten waren, habe auch ihn geschmerzt. Tatsache sei aber, dass mehr Bäume nachgesetzt werden, als entfernt wurden, und dass sich ein Teil der jetzt schon versiegelten Fläche am Messegelände in Grünraum verwandeln wird. Die nun entfernten Bäume sollen in möglichst „repräsentativer Größe“ nachgesetzt werden.

„Nicht, weil man ihr eins auswischen will ...“

Schneider bittet jedoch um Verständnis, dass aus Kostengründen nicht alle Maßnahmen sofort erfolgen können. Die Gemeinde habe in nächster Zeit – nicht zuletzt aufgrund der neuen Richtlinien im Kindergartenbereich – noch einige kostenintensive Herausforderungen zu meistern.

„Es ist ihr gutes Recht, dass sie sich aufregt“, zeigt ÖVP-Umweltstadtrat Josef Keck auch Verständnis für die Kollegin der Grünen. Doch derartige Maßnahmen würden ja nicht vorgenommen, „weil man ihr eins auswischen will“. „Immer kann man nicht ausweichen. Es hat sich leider nicht anders ergeben.“ Dabei habe die Gemeinde gegenüber den ursprünglichen Plänen noch Schadensbegrenzung betrieben. Ersatzpflanzungen soll es „umgehendst“ geben, unterstreicht Keck.

Einen kleinen Seitenhieb kann sich Schneider dann doch nicht verkneifen: Es gebe auch genug Bürger, die sich über die wenig ansehnlichen und keinen Schatten spendenden Habitatbäume in der Stadt beklagen, die in die Verantwortung der Grünen-Stadträtin fallen, obwohl sich in unmittelbarer Nähe zum Beispiel der Koliskopark befindet.