„Zweite Heimat“: Mozart-Requiem in Prandtauerkirche Ravelsbach

Seit dem Jahr 2006 ist der Chor Capella Ars Musica mit der Pfarre und Marktgemeinde Ravelsbach eng verbunden. Es hat mit dem Mozart-Requiem 2006 begonnen, das auch heuer wieder aufgeführt wurde. Als zehntes großes Konzert. „Ravelsbach ist somit unsere zweite Heimat geworden“, freut sich Chorleiterin Maria-Magdalena Nödl.

Zu Beginn der Aufführung des Mozart-Requiems, das vom Chor und Orchester Capella Ars Musica vor der eindrucksvollen Kulisse der Ravelsbacher Prandtauerkirche intoniert wurde, richtete Pfarrer Edmund Tanzer einige Worte an die zahlreichen Zuhörer. „Es ist ein erhebendes Gefühl, so eine Menge Menschen in unserer Kirche zu sehen.“ Gerade zur Karwoche sei dieses Requiem passend, denn der Tod gehört zum Leben.

Eng verbunden mit Capella Ars Musica ist auch der nunmehrige Horner Bezirkshauptmann Stefan Grusch, der früher unter anderem im Bezirk Hollabrunn tätig war. Er lobte das Engagement der Chorleiterin Nödl und der vielen Sängerinnen und Musiker.

Das Requiem in d-Moll aus dem Jahr 1791 ist Wolfgang Amedeus Mozarts letzte Komposition, denn er verstarb noch während des Kompositionsprozesses am 5. Dezember 1791. Sein Schüler Franz Xaver Süßmayr vollendete es und ist damit in die Musikgeschichte eingegangen.

Mit der Aufführung des Mozart-Requiems wurde auch aller Verstorbenen - vor allem der im vergangenen Jahr in der Pfarre Ravelsbach aus dem Leben Geschiedenen - gedacht. Ein Kreuz aus Lichtern erinnerte an sie.

