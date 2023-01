Dutzende Flüchtlinge nach Hollabrunn? Wahlkampf treibt Blüten

Auch Bürgermeister Alfred Babinsky wurde bereits damit konfrontiert. "Reiner Fake“, weiß Caritas-Regionalleiter Thomas Krottendorfer. Und auch das Land NÖ schüttelt auf Anfrage den Kopf. Fakt ist einzig und allein, dass die Gemeinde Hollabrunn eine Resolution beschlossen hat, wonach – wenn überhaupt - nur Menschen mit Behinderung im leer stehenden Caritas-Haus einquartiert werden soll, weil es dafür ideale räumliche und personelle Voraussetzungen gibt.

FPÖ-Gemeinderat Michael Sommer berichtete im NÖN-Gespräch gar von 100 afghanischen Flüchtlingen, die einziehen sollen, überwiegend junge Männer. „Ich habe in den vergangenen Tagen um die 40 Anrufe von besorgten Eltern bekommen, die teilweise geweint haben, weil sie Angst um ihre Töchter haben“, sagt der Freiheitliche. Sein Standpunkt sei klar: „Wir wollen und brauchen solche Menschen in einer Schulstadt nicht. Die Männer kommen aus einer Kultur, in der eine Frau nichts wert ist."

Von der Resolution - Sommer fehlte damals bei der Sitzung - hält der FPÖ-Mandatar gar nichts: "Ich kann nicht eine Schulstadt als Standort auswählen, ich will die Schüler nicht in Gefahr bringen", sagt er.

