Der Caritas Bauernhof in Unternalb ist eine der bekanntesten und größten Einrichtungen der Caritas im Weinviertel. Neben dem OBENauf gibt es dort diverse Werkstätten, in denen die Bewohner der umliegenden Einrichtungen arbeiten und unterschiedliche Produkte herstellen.

„Wir wollen unsere Leute darauf vorbereiten, in gewissen Strukturen zu arbeiten, damit sie später einen Job am ersten Arbeitsmarkt finden können. Sie haben hier die Möglichkeit, viele unterschiedliche Arbeitsbereiche kennenzulernen“, erzählt Alfred Strohschneider, Leiter der Tagesstätte in Unternalb. Vor Kurzem ist am Gelände des Bauernhofes ein neuer Hofladen gebaut worden, der nun von den Klienten betreut wird.

„Viele der Produkte werden hier bei uns hergestellt. Im Großen und Ganzen bildet der Hofladen aber die Produktvielfalt der Caritas in der Region Weinviertel ab“, erzählt Strohschneider nicht ohne Stolz.

Die erste Kundin hatte der Stand schon, bevor er noch offiziell eröffnet war: „Ich bin zufällig vorbeigekommen und hab‘ den Hofladen gesehen. Das hat sofort mein Interesse geweckt und ich musste einfach reingehen“, erzählt Monika Jank über ihren ersten Einkauf in Unternalb. Gekauft hat sie eine Packung frische Eier.

Nicht nur Produkte der Caritas

Neben den eigenen Produkten der Caritas werden in Unternalb Fabrikate einiger Produzenten aus dem Retzer Land angeboten, um das Sortiment mit Artikeln zu erweitern, die nicht am Bauernhof hergestellt werden können. So werden unter anderem die Kürbisprodukte von Sonja und Christoph Mader aus Theras angeboten und die Erzeugnisse der Wachtelwerkstatt von Jutta Poinstingl im Hofladen verkauft. Sogar mit Zebedäus-Bräu aus Zellerndorf besteht eine Kooperation. Gemeinsam mit der Brauerei wird ein Bier-Salz hergestellt, das ebenfalls im Unternalb erworben werden kann.

„Es ist besonders wichtig, dass unsere Klienten auch sehen, wie ihre Produkte angenommen werden, die sie hier produzieren. Als wir den Stand konzipierten, haben sich sofort mehrere Klienten gemeldet, die sich darum kümmern wollen und hier Verantwortung übernehmen“, meint Alfred Strohschneider über den Start des Hofladens.

Die Klienten der Caritas haben hier die Möglichkeit, viele unterschiedliche Arbeitsbereiche kennenzulernen, die sie auf einen Job am Arbeitsmarkt vorbereiten. Neben der regelmäßigen Befüllung des Hofladens muss jeden Tag auf- und abgesperrt werden. Die Klienten sind auch für die Reinigung und die Kontrolle der Kühlung zuständig.

Der Hofladen in Unternalb ist täglich von 7 bis 20 Uhr geöffnet. Da der Selbstbedienungs-Stand direkt am Klemens Maria-Hofbauer-Pilgerweg liegt, ist er zusätzlich eine Pilgerrast und seit Kurzem darf er auch offiziell den Titel als Radlerrast tragen.