„Wir freuen uns sehr, dass wir mit der Übernahme des Sportstüberls in Seefeld-Kadolz eine neue Herausforderung für Menschen mit Behinderung schaffen können,“ sagte Thomas Krottendorfer, Leiter der Caritas-Behinderteneinrichtungen der Erzdiözese Wien im Weinviertel, bei der Schlüsselübergabe vor dem Sportstüberl. Diese ging vergangene Woche über die Bühne. „Wir suchen immer nach Projekten und sind offen für Kooperationen für unsere Tagesstätten im Weinviertel“, betonte Krottendorfer.

Anfang des Jahres hatte die Gemeinde Seefeld-Kadolz der Caritas das Sportstüberl zur Pacht angeboten. „Gerade für Menschen mit Behinderung ist es besonders schwer, eine Arbeit zu bekommen, daher war für uns klar, wir wollen hiermit ein Zeichen setzen“, erklärt Bürgermeister Peter Frühberger. Für die Caritas ist das Betreiben von Gastro-Lokalen kein Neuland: Als Tagesstätte für Menschen mit Behinderung werden zum Beispiel das Kräutercafé in Laa und die Frühstückspension OBENauf in Unteralb sehr erfolgreich geführt.

In Seefeld sollen zehn Personen mit Behinderung eine neue Chance auf Arbeit nahe ihres Wohnortes bekommen. Die meisten der im Sportstüberl Beschäftigten wohnen direkt im Ort oder in Ortsnähe. „Wir betreuen zwei Wohngemeinschaften in Seefeld, die sind natürlich mit dabei“, berichtet Krottendorfer. Am 1. Juni geht es los, ab dann werden die Besucher des Tennisplatzes und die Freibad-Gäste mit Speisen und Getränken versorgt. Neben Fleischgerichten werden auf der Speisekarte auch vegane Speisen zu finden sein. Öffnungszeiten: täglich von 9 bis 17 Uhr.

Die Caritas und die Gemeinde planen, ihre Kooperation zu erweitern, um noch mehr Menschen mit Behinderung in einen Arbeitsprozess einzubinden, damit diese aktiver am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können und verstärkt wahrgenommen werden.