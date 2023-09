Das Original: Der Don Kosaken Chor gastiert in Retz

Allein schon bei dem Namen Don Kosaken Chor weht ein wenig der Wind der Geschichte. Und wer sich denkt, dass es sich - in Zeiten wie diesen - um einen russischen Chor handelt, der irrt. Nach der Vertreibung der Donkosaken 1920 durch die Rote Armee stellte Serge Jaroff 1921 in einem Internierungslager in der Türkei einen Chor zusammen. Die Mischung aus russischer Kirchenmusik, Volksmusik und Folklore überzeugte damals schon - zuerst Mitgefangene, dann ein internationales Publikum.

Die Don Kosaken aus New York City

Auftritte des Männerchors als Profi-Ensemble, das bis heute ausschließlich a cappella singt, vor allem in Europa und den USA machten die Don Kosaken zu einer Marke. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Amerika die neue Heimat und New York City die neue Basis der Don Kosaken. Bis 1986 war der legendäre Chor aus dem Konzertleben nicht wegzudenken, doch als der Gründer Serge Jaroff 1985 verstarb, besiegelte das auch das Ende in seiner bisherigen Form.

Erst seit 2001 gibt es den originalen „Don Kosaken Chor Serge Jaroff“ unter der Leitung von Wanja Hlibka wieder. Am Repertoire hat sich wenig geändert, an der Beliebtheit auch nicht. Deswegen ist die Pfarre St. Stephan stolz, diesen Chor mit Geschichte am 14. September um 19 Uhr zu Gast zu haben. Das Wolgalied wird wahrscheinlich genauso wenig fehlen wie das fast schon obligatorische „Kalinka“. Aus gegebenem Anlass möchte man einen Musikwunsch aus dem Repertoire des Chores abgeben: „Rette, o Gott, Dein Volk“.