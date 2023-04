Idee in Jerusalem geboren: Schüler aus Mi'ilya in Hollabrunn

"Christen sind in Israel innerhalb der arabischen Minderheit noch einmal eine Minderheit", berichtet Pfarrer Schipfer von seinem Besuch in Jerusalem. Elias Abu Oksa ist Stadtrat in Mi´ilya, wo es die Notre Dame High School gibt. "Bei einer Reise des Nordvikariates der Erzdiözese Wien wurde die Idee auf höhere Ebene gehoben und von Direktor Franz Knittelfelder (Bildungshaus Großrußbach) umgesetzt", erzählt Schipfer.

So wurde nun ein Programm für 20 Jugendliche - zehn Burschen und zehn Mädchen - aus der Notre Dame High School zusammengestellt, die im Sporthotel untergebracht werden. Am Dienstag wird eine heilige Messe in der Gartenstadtkirche gefeiert (18.30 Uhr), die vom Gospelchor "Peace & Hope" begleitet wird, am Donnerstag ist um 10.30 Uhr ein Empfang im Rathaus geplant.

Die Landwirtschaftsschule, die HTL, die Privat-HTL für Lebensmitteltechnologie, Erzbischöfliches Gym, ein Wien-Besuch mit Unterricht im Schottengymnasium, Stift Göttweig, die Tourismusschulen Retz, der Erlebniskeller und die Retzer Windmühle sowie eine Begegnung mit dem MKV Retz und der Katholischen Jugend Retz stehen ebenfalls am abwechslungsreichen Programm der Gäste.

Eine Schule mit Bunker mitten im umkämpften Gebiet

Das christliche arabische Dorf Mi'ilya liegt im Norden Israels. Die dort etablierte Notre Dame High School ist eine technische Oberschule, die von christlich-katholischen Eltern gegründet wurde, um ihren Kindern eine gute Ausbildung und damit gute Lebenschancen zu ermöglichen. Sie gilt als eine der besten 20 Schulen Israels. 1999 wurde sie mit Spinden von Misereor e.V. gebaut. 40 Lehrkräfte unterrichten hier 360 Jugendliche - allesamt Christen.

Mi'ilya liegt nur wenige Kilometer von der libanesischen Grenze entfernt. Die Lage des Ortes erklärt die Existenz eines Schutzbunkers auf dem Schulgelände. Dort finden regelmäßig Übungen statt. Mit hoher Bildung und einer besonderen Beziehung zwischen den Lernenden und den Lehrkräften wird versucht, die christliche Identität zu wahren und die nächste Generation in der Heimat zu verwurzeln.

Die arabischen Christen stellen bereits heute eine Minderheit in Israel dar und die Abwanderung junger gebildeter Menschen lässt die Zahl weiter sinken.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.