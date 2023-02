10:9! Untergrub bleibt vorerst ohne Ortsvorsteher

Zunächst hieß es, Josef Schirmböck habe sein Amt als Ortsvorsteher in Untergrub aus persönlichen Gründen zurückgelegt. Im Dezember stellte er im NÖN-Gespräch klar, dass dies auf Druck der Opposition geschehen sei.

Warum? Wie berichtet war Schirmböck nicht nur Ortsvorsteher, sondern auch Leiter der Projektgruppe „Rathaus neu“. Die Gemeinderäte gingen davon aus, dass er dies ehrenamtlich ausübe; es stellte sich heraus, dass er vom Bauträger des Projekts, der WAV, für seine Beratertätigkeiten bezahlt wurde. Davon wusste nur Bürgermeister Josef Reinwein. Für die Opposition ein klarer Vertrauensbruch – auf allen Ebenen.

Es hätte nicht wehgetan

Reinwein (ÖVP) musste einen neuen Ortsvorsteher suchen, das Vorschlagsrecht liegt beim Gemeindechef. In der jüngsten Sitzung des Gemeinderats war die Bestellung des Ortsvorstehers auf der Tagesordnung. Der Vorschlag lautete: Josef Schirmböck.

Die Unterschriftenliste. „Es gibt eine Unterschriftenliste aus Untergrub“, berichtete Reinwein, dass sich die Bürger der Katastralgemeinde mit knapp 110 Einwohnern für eine Wiederbestellung Schirmböcks aussprechen. Er vertrete die Anliegen der Bevölkerung, heißt es in dem Schreiben, das 70 Bürger – bei den Landtagswahlen waren übrigens 83 wahlberechtigt – unterzeichnet haben.

„Ein starkes Zeichen aus Untergrub“, befindet der Bürgermeister. Ein Zeichen, das die Mandatare nicht außer Acht lassen sollten. Schirmböck sei jedenfalls bereit, die Arbeit als Ortsvorsteher wieder aufzunehmen. „Darum rege ich an, ihn zu bestellen“, gab Reinwein die Diskussion frei. Und die sollte turbulent werden.

Martin Klampfer (ÖVP) gibt zu: „Ist nicht gut gelaufen.“ Foto: ÖVP

Die offenen Fragen. Michael Deninger (Bürgerliste) meldete sich als erster zu Wort, denn für ihn war nicht klar: „Warum geht er aus persönlichen Gründen und will jetzt wieder zurück?“ Martin Klampfer (ÖVP) schaltete sich ein, beantwortete Deningers Frage aber nicht. Der Mandatar betonte, dass Schirmböck diese Unterschriftenliste nicht initiiert habe und, „dass ihn 80 Prozent der Bevölkerung wieder haben wollen; darum müssen wir’s behandeln“. Stefan Hinterberger, SPÖ, nickt: „Die Bürger waren zufrieden mit ihm, er hat gute Arbeit geleistet.“

Der befangene Vize. Seine Parteikollegin Isabella Raberger störte etwas anderes an der Diskussion: Vizebürgermeister Martin Schirmböck (ÖVP) war noch im Raum. Er ist der Bruder des ehemaligen Ortsvorstehers – dieser saß übrigens in den Reihen der Zuhörer.

Als der Vize, der nur zur Beratung und nicht zur Abstimmung bleiben wollte, den Sitzungssaal verlassen hatte, gingen die Wortgefechte weiter. Deninger hatte immer noch keine Antwort bekommen. Und Josef Peer, Chef der Bürgerliste, ärgert sich: „Bei den Unterschriften gegen die Windräder seid ihr auch einfach drüber gefahren!“, brachte er ein altes Streitthema aufs Tapet. Das wollte der Bürgermeister nicht so stehen lassen, der Initiativantrag sei ordnungsgemäß behandelt worden.

Die moralische Frage. Für SPÖ-Gemeinderat Michael Raab war eine andere Frage wichtig: „Findet ihr richtig, was er gemacht hat?“, wandte er sich an die ÖVP. Klampfer gab zu: „Es war nicht gut, wie es gelaufen ist und es hat mich auch getroffen“, spricht er von einem Kommunikationsfehler. Aber: Der Gemeinde sei dadurch kein Schaden entstanden. „Weil wir’s aufgedeckt haben!“, ist Hinterberger überzeugt.

Ernst Suttner (FPÖ) vertraut Schirmböck nicht mehr. Foto: FPÖ

Ernst Suttner (FPÖ) betonte, dass nie über Geldbeträge der WAV gesprochen worden sei. Der Vizebürgermeister hätte gesagt, er habe jemanden, der die Projektleitung ehrenamtlich übernehme.

Das fehlende Vertrauen. „Für mich ist es ein Vertrauensproblem, auch in dich. Du hast die Stunden bestätigt, die von der WAV ausbezahlt wurden und hast uns neun Monate nichts gesagt“, sprach der Freiheitliche den Bürgermeister an. In der Projektgruppe seien auch Dinge besprochen worden, von denen der Bauträger nicht unbedingt erfahren müsse, gibt Suttner zu bedenken.

ÖVP-Gemeinderat Martin Holzer bedauerte ebenfalls, dass die Karten hier nicht offen auf den Tisch gelegt wurden. Er sieht die Unterschriften der Untergruber jedenfalls als Auftrag für den Gemeinderat. Josef Schirmböck sei auf Druck der Opposition eben auch als Ortsvorsteher zurückgetreten, so habe Holzer es vernommen. „Nur weil wir Druck machen, habt ihr noch nie etwas gemacht!“, teilte Deninger aus. Hinterberger stellte klar, dass er kein Vertrauen mehr in Schirmböck habe.

Überraschende Übereinstimmung. Einigkeit herrschte zumindest bei einem: Josef Schirmböck habe seine Arbeit als Projektleiter und Ortsvorsteher gut gemacht, die Zusammenarbeit mit ihm habe jeder als angenehm empfunden.

Gegen die Wiederbestellung. Dennoch, der Vertrauensbruch überwiegt bei den Oppositionsparteien. Und deren Mandatare waren bei diesem Tagesordnungspunkt in der Überzahl, weil ein ÖVP-Gemeinderat fehlte und der Vizebürgermeister aufgrund der Befangenheit nicht mitstimmen durfte. So überstimmten die zehn Mandatare der Opposition, die sich gegen eine Wiederbestellung Schirmböcks aussprachen, die neun der ÖVP. Der Antrag wurde abgelehnt.

