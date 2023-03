„Unendlich dankbar“: Soziales Lernen im Pflegezentrum

Seit Jahren steht das Erzbischöfliche Gymnasium in enger Verbindung mit dem Pflegezentrum. Schülerin Antonia Brauneis hat im Rahmen des Schulprojektes „Compassion“ zwei Arbeitswochen im PBZ Hollabrunn verbracht, um mit den dort lebenden Menschen in Kontakt zu treten und voneinander zu lernen. Im Vorfeld war an der Schule der wertschätzenden Umgang mit Senioren sowie Validation gelehrt worden.

Antonia durfte im Bereich „Ehrenamt & Alltagsbegleitung“ unterstützend mithelfen, Erlerntes umsetzen und viele Erfahrungen sammeln. Die Jugendliche lernte, wie wichtig es ist, die Bedürfnisse der Bewohner wahrzunehmen und zu achten, aber genauso die eigenen Bedürfnisse zu berücksichtigen.

„Große Freude über die kleinsten Dinge“

Besonders schön seien die Momente gewesen, „in denen ich hautnah erleben durfte, wie groß die Freude der Bewohner über die kleinsten Dinge war und wie sich diese Freude untereinander ausbreitete“. Erstaunt war die Gymnasiastin, wie viele ehrenamtliche Mitarbeiter engagiert sind, um im Haus einen abwechslungsreichen Alltag zu bieten.

Großes Vergnügen bereiteten die Gespräche mit den Bewohnern oder unter anderem das gemeinsame Gestalten von Stofftaschen. „Ich durfte so viele Eindrücke sammeln und so viele großartige Menschen kennenlernen, wofür ich unendlich dankbar bin. Durch diese Möglichkeit habe ich viele Dinge erfahren und lernen dürfen, die mir auch in Zukunft helfen werden“, resümiert Antonia. Ihr besonderer Dank gilt ihren Betreuerinnen, Ehrenamtsmanagerin Elisabeth Schönhofer und Alltagsbegleiterin Petra Schachinger.

