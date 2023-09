Alter Freihof in Unternalb wurde einmal mehr zum Konzertsaal

Für dieses musikalische Ereignis wurde einmal mehr der Schüttkasten im Garten des mehr als 300 Jahre alten Freihofs in Unternalb zum Konzertsaal. Vor dem Konzert konnten sich die Besucher im Hof bei Wein, Nussbrot und Aufstrichen stärken. Der musikalische Leiter Christoph Angerer begrüßte viele Musikliebhaber, unter ihnen Landtagsabgeordneter Richard Hogl und der Retzer Bürgermeister Stefan Lang.

Es wurden Werke der Klassik von ausschließlich niederösterreichischen Komponisten aufgeführt - Werke von Joseph Haydn, Johann Georg Albrechtsberger, P. Marianus Paradeiser, Ignaz Pleyel und Abbe Maximilian Stadler hallten durch die ehrwürdigen Gemäuer. Es musizierten Christoph Angerer an der Violine (Viola & Viola d'amore), Milan Nikolic an der Violine, Ute Groh am Violoncello, Damián Posse am Kontrabass und Robert Pinkl an der Traversflöte. Nach dem Konzert gab es für die Gäste einen geselligen Ausklang im Hof mit musikalischen Draufgaben.

Gespannt vor dem Konzert (v.l.): Bürgermeister Stefan Lang, Abgeordneter Richard Hogl sowie die preisgekrönte Drehbuchautorin und Schauspielerin Konstanze Breitebner. Foto: Franz Enzmann, Franz Enzmann

Der „Freihof“

Oberst Ernst von Kollonitsch, der Retz mit seinem Kavallerieregiment von der Türkenbelagerung befreite, erstand 1623 das Haueranwesen in Unternalb und verschaffte ihm die Eigenschaft eines „Freihofes“. Seit 1981 ist das Anwesen im Besitz der Familie Angerer. Der Schüttkasten - in einer Putzfassade mit 1710 datiert - hat Speicherfenster mit Putzfaschenrahmung und Steckgittern. Das Aussichtstürmchen mit Pyramidenhelm stammt aus der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts.