Nicht planlos! Eggendorfer Volksschule wird saniert

„Ohne jegliche Information und ohne Beschluss vom Hollabrunner Gemeinderat sollen Container neben der Volksschule aufgrund Platzmangels im Schulgebäude installiert werden und als Klassenraum dienen. Ein weiteres Zeichen für die völlige Konzeptlosigkeit der Hollabrunner Mehrheitspartei und der zuständigen Stadträtin Schüttengruber-Holly“, wettert Alexander Eckhardt, Klubobmann der Hollabrunner SPÖ, in einer Aussendung.

Dabei geht es um die Volksschule Eggendorf im Thale. Deren Zustand beschreibt Eckhardt „generell als Zumutung für Schüler und Lehrer“. Es brauche entweder eine Generalsanierung samt Erweiterung oder ein völlig neues Konzept, „um eine ausreichende Fläche für eine wachsende Schüleranzahl nachhaltig zur Verfügung zu stellen“. Die Sozialdemokraten wollen jedenfalls alle demokratischen Mittel nutzen, so Eckhardt, um den Erhalt der Volksschule nachhaltig sicherzustellen.

Ich finde es sehr schön, dass wir noch so eine ländliche Volksschule haben.“ Bildungsstadträtin Elisabeth Schüttengruber-Holly (ÖVP)

Doch das müssen sie gar nicht, wie die NÖN im Gespräch mit Elisabeth Schüttengruber-Holly herausfand: „Die Volksschule Eggendorf ist uns sehr wichtig, wir stehen zum Erhalt der Schule.“ Die Stadträtin ist Lehrerin an der Hollabrunner Mittelschule und unterrichtet Schüler, die vier Jahre in Eggendorf zur Schule gegangen sind. „Ich finde es sehr schön, dass wir noch so eine ländliche Volksschule haben. Die Kinder fühlen sich dort sehr wohl.“

Das Gebäude sei allerdings nicht mehr zeitgemäß und müsse dringend renoviert werden, räumt die zuständige ÖVP-Politikerin ein. Daher werden zwei Container angeschafft, die zu „wunderschönen Klassenräumen“ hergerichtet werden, wie Schüttengruber-Holly verspricht. Nach und nach werde dann die gesamte Schule saniert. „Unser Budget ist nicht unendlich“, erklärt die Bildungsstadträtin, warum die Sanierung auf Etappen geschehen wird.

Benötigt werden die Container bereits im September, sie werden mit Anbindung ans Schulgebäude aufgestellt. „Wir werden sie schön verkleiden, sodass man von außen nicht mehr erkennt, dass es sich um Container handelt.“

Gebäude wird nach und nach renoviert, Spielplatz wird adaptiert

Durch den Zuzug sei eine Vergrößerung nötig. Laut derzeitigem Stand werden im nächsten Schuljahr 44 Kinder die kleine Dorfschule besuchen. Die Containerlösung und die etappenweise Sanierung des Gebäudes seien günstiger als ein Neubau der Volksschule. In der jüngsten Gemeinderatssitzung habe sie noch nicht darüber berichtet, weil das Finanzierungskonzept noch nicht fertig war, so Schüttengruber-Holly, aber: „Es gibt natürlich ein Konzept und einen Plan“, wischt sie die Vorwürfe der SPÖ vom Tisch.

Eckhardt macht sich auch Sorgen um den Spielplatz neben der Schule, der von engagierten Eggendorfern zum Teil neu gestaltet worden sei. „Auch der Spielplatz wird adaptiert“, berichtet die Stadträtin im NÖN-Gespräch.

