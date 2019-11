Cooles Projekt für Jugendliche in Myanmar .

Mit „Mingalaba“ begrüßt man sich in Myanmar, dem früheren Burma in Südostasien, das noch unter den Folgen jahrelanger Militärdiktatur und Kolonialisierung leidet. Die Hollabrunner BG-Schüler wissen das. Sie setzten sich heuer für Jugendliche in diesem Land ein.