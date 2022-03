Justizanstalt Sonnberg stellt größten Cluster im Bezirk

Werbung

Laut einer Aussendung des Büros von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig häuften sich Corona-Cluster in Pflegeheimen, insgesamt waren elf Einrichtungen in Niederösterreich betroffen. Darunter auch das PBZ Hollabrunn, dort waren zu Wochenbeginn 31 Bewohner und Mitarbeiter Covid-positiv, wie die Sprecherin der Landesgesundheitsagentur, Barbara Schindler-Pfabigan bestätigte.

Spitalsbehandlungen waren bisher nicht notwendig. „Der Großteil der betroffenen Bewohner ist zwei- bzw. dreifach geimpft“, sagt Schindler-Pfabigan.

Im Bezirk gibt es noch einen weiteren, größeren Corona-Cluster: 68 Insassen und 13 Bedienstete der JA Sonnberg waren am Montag mit dem Coronavirus infiziert. Das bestätigt Julia Rieder, Sprecherin des Justizministeriums auf NÖN-Nachfrage, gibt aber Entwarnung: „Die Krankheitsverläufe der infizierten Insassen gestalten sich derzeit als durchwegs mild.“

Betriebsstruktur in der JA Sonnberg ist aufrecht

Positive Insassen und Verdachtsfälle – wenn der Antigen-Test positiv war – werden unverzüglich in den eigens eingerichteten Isolationsabteilungen oder in ihren Hafträumen abgesondert. Danach wird großflächig getestet, um weitere Infektionen rasch erkennen zu können. „Trotz des stetig fluktuierenden Infektionsgeschehens kann die Betriebsstruktur in der JA Sonnberg aktuell auf übliche Weise aufrecht erhalten werden“, informiert Rieder.

Wie sieht es in der zweiten Justizanstalt des Bezirks aus? In Göllersdorf sind, mit Stand 28. März, 15 Untergebrachte und 23 Bedienstete Corona-positiv. In der JA Göllersdorf sind die Verläufe ebenfalls mild.

Die Inzidenz im Bezirk Hollabrunn liegt bei 3.413,1 (1.752 Corona-Fälle in den letzten sieben Tagen). Das ist der zweithöchste Wert im Weinviertel. An der Spitze liegt der Bezirk Mistelbach mit einer Inzidenz von 3.551,6.

Keine Nachrichten aus Hollabrunn mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.