Bezirk Hollabrunn: 77,9 % haben die erste Dosis

Impfen ohne Anmeldung kommt im Bezirk gut an: Allein am vergangenen Mittwoch wurden in der Bezirkshauptstadt laut Dashboard von „Niederösterreich impft“ fast 860 Menschen geimpft. Der bisherige Rekord im Dezember.

Wäre der Impfbus nicht gerade im Lockdown gekommen, hätte Stefan Zwinz am „Hungerturm“ in Ravelsbach seine Punschhütte geöffnet. „Für jeden Stich hätte ich einen Glühwein gratis ausgegeben,“ erzählt er. Der Andrang war aber auch ohne heißem Anreiz groß: 202 Personen holten sich am Samstagvormittag in Ravelsbach ihr Covid-Serum.

Ungeimpfte Patienten haben einen weitaus schwereren Verlauf, als geimpfte.“ barbara Schindler-pfabigan LGA-Sprecherin

Diese niederschwelligen Impfangebote trugen dazu bei, dass knappe 40.000 Menschen (77,9 Prozent) im Bezirk Hollabrunn zumindest einmal geimpft sind. Den dritten Stich hatten sich nach Stand am Montag noch etwas weniger als 15.600 Personen (30,3 %) geholt). Absoluter Spitzenreiter ist hier der Nachbarbezirk Mistelbach mit 79,7 Prozent.

Den besten Wert der Gemeinden im Bezirk hat übrigens die kleine Stadtgemeinde Schrattenthal: Hier gelten 78,52 Prozent der Bevölkerung als vollständige grundimmunisiert. Schlusslicht ist die Gemeinde Grabern, hier sind es nur 68 Prozent.

An der Bezirkshauptmannschaft Hollabrunn ist Renate Giller-Schilk indes seit 1. Dezember als interimistische Leiterin im Amt, nachdem Andreas Strobl nach viereinhalb Jahren als BH-Chef nach Korneuburg gewechselt ist. Im Hollabrunner Gesundheitsstab könne die Arbeit derzeit gut bewältigt werden, meine Giller-Schilk im NÖN-Gespräch am vergangenen Donnerstag. Sie sei froh, dass die Zahlen der nachzuverfolgenden Corona-Fälle nun wieder leicht sinkend sind. Einen offiziellen Nachfolger als BH-Chef in dieser stressigen Zeit könnte es übrigens noch vor Weihnachten geben.

„Das Verhältnis von ungeimpften und geimpften Patienten ist etwa 70 zu 30“

Die NÖN fragte außerdem bei der Landesgesundheitsagentur (LGA) zur aktuellen Situation nach: 19 der insgesamt 43 Intensivbetten im Weinviertel mit den Standorten Mistelbach, Korneuburg, Stockerau und Hollabrunn – sind mit Corona-Patienten belegt. Das Durchschnittsalter betrage 60 Jahre. „Das Verhältnis von ungeimpften und geimpften Patienten ist etwa 70 zu 30“, sagt LGA-Sprecherin Barbara Schindler-Pfabigan, die betont: „Ungeimpfte Patienten haben einen weitaus schwereren Verlauf als geimpfte.“ Wer geimpft dennoch mit Corona auf der Intensivstation landet, habe größtenteils Vorerkrankungen oder stand gerade vor der dritten Covid-Impfung.

Seit Beginn der Coronakrise sind im Bezirk 60 Menschen (Stand: 5.12.) an oder mit dem Virus gestorben, zwei davon in der Vorwoche. Der erste Corona-Tote wurde im Bezirk am 3. April 2020 beklagt.