Die Gemeindeämter sind zwar besetzt, allerdings großteils für Personenverkehr gesperrt. „Wer unbedingt etwas braucht, darf nur nach telefonischer Anmeldung vorbeikommen“, sagt Herbert Leeb, Bürgermeister von Grabern.

„Ich habe das Gefühl, die Menschen haben jetzt verstanden, worum es geht“Herbert Leeb

Genug zu tun gebe es für die Gemeindebediensteten auch ohne Personenverkehr. „Wir bearbeiten vermehrt Anfragen nach der Handysignatur“, war bereits am ersten Tag, an dem die Republik heruntergefahren war, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen, eine Änderung spürbar. „Ich bin das rote Telefon“, muss der Bürgermeister in dringenden Fällen einspringen und bei der Koordination helfen.

„Ich habe das Gefühl, die Menschen haben jetzt verstanden, worum es geht“, ortet Leeb. Es gehe nämlich nicht nur darum, sich selbst nicht zu infizieren oder jemand anderen anzustecken, sondern darum, „Spitalsbetten freizuhalten“. Das sei auch daran zu erkennen, dass im Kindergarten Schöngrabern nur etwa fünf von 75 Kindern betreut werden müssen.

Ältere Menschen und Personen mit Vorerkrankungen zählen zur Risikogruppe. Damit diese nicht das Haus verlassen müssen, um Besorgungen zu erledigen, haben die Nahversorger der Marktgemeinde Nappersdorf-Kammersdorf einen Lieferservice eingerichtet. Die Betriebe Lenz und Staudacher, aber auch das Lagerhaus nehmen telefonische Bestellungen entgegen.

Zusammenhalt in herausfordernder Zeit

Die Gesunde Gemeinde Wullersdorf koordiniert die Vernetzung von Helfern. Bereits am Sonntag haben sich erste Personen gemeldet, die ihre Mitbürger in den schwierigen Zeiten unterstützen möchten. „Wir führen am Gemeindeamt eine Liste mit freiwilligen Helfern und vernetzen uns über eine WhatsApp-Gruppe“, informiert Wullersdorfs Vizebürgermeisterin Annemarie Maurer.

Personen, die das Haus nicht mehr verlassen, können bei den Wullersdorfer Lebensmittelhändlern Bestellungen aufgeben. „Was die Lieferung von Medikamenten betrifft, sind wir mit unserer Ärztin Edith Lackner in Kontakt, aber auch mit unseren Sprengelärztinnen Regina Widl und Marlene Wimberger-Novotny“, sagt Maurer, dass es hier noch rechtliche Dinge abzuklären gelte. „Es freut mich, wie viele Mitbürger sich Gedanken um ihre Mitmenschen machen. In herausfordernden Zeiten braucht es Zusammenhalt“, sieht sie auch die positiven Dinge, die die aktuelle Corona-Krise bewirkt.

In Guntersdorf bietet die Bäckerei von Walter Angenbauer einen Lebensmittel-Lieferdienst an. „Wir haben ein Auge auf unsere Bürger, aber viele werden zum Glück durch Verwandte und Freunde versorgt“, berichtet Bürgermeister Roland Weber.

Die Gemeinderatssitzung für 31. März sei abgesagt. „Es ist keine Panik angebracht, man muss sich aber an das halten, was die Bundesregierung ausgegeben hat.“ Dem kann Josef Reinwein, Gemeindechef von Göllersdorf, nur zustimmen. Sein Gemeindeamt ist zugesperrt, die Mitarbeiter sind im Dienst und telefonisch erreichbar.