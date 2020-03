Semrad Josef Mukstadt, Leiter der AMS-Geschäftsstelle Hollabrunn.

Um Kunden und Mitarbeiter vor dem Coronavirus zu schützen, sind Arbeitslosmeldungen ab sofort online oder per Telefon möglich. Unternehmen, die Beschäftigte freisetzen oder Kurzarbeit beantragen müssen, sollen sich primär per Mail an das AMS Hollabrunn wenden, wie Geschäftsstellenleiter Josef Mukstadt unterstreicht: „Für uns gilt es, die Existenzsicherung arbeitsloser Personen und die Unterstützung der Unternehmen in dieser Krisensituation bestmöglich zu gewährleisten. Wir werden unsere Services so anbieten, dass sie leicht zugänglich sind und zugleich die Gesundheit unserer Mitarbeiter und Kunden geschützt wird.“

Mit einem FinanzOnline-Zugang können Arbeitslosmeldungen via eAMS-Konto erfolgen. Wer darüber nicht verfügt, kann sich telefonisch unter 050-904341 an das AMS wenden. Allerdings sei absehbar, dass die telefonische Erreichbarkeit an Grenzen stoßen wird. Alternativ steht die Arbeitslosmeldung per E-Mail zur Verfügung – mit vollem Namen, Adresse, Sozialversicherungsnummer und Angabe zum Beginn der Arbeitslosigkeit. Die Hollabrunner Mail-Adresse lautet ams.hollabrunn@ams.at.

Wer in einem anderen NÖ-Bezirk wohnt, findet den richtigen Kontakt unter www.ams.at/noe!

Ist jemand bereits arbeitslos gemeldet und es wurde eine persönliche Vorsprache im AMS Hollabrunn in nächster Zeit vereinbart, so muss dieser Termin nicht wahrgenommen werden. Fragen sollen über das eAMS-Konto oder über die Mail-Adresse erfolgen. Die Rückgabe von Arbeitslosengeldanträgen kann auf dem Postweg (Arbeitsmarktservice, Winiwarterstraße 2a, 2020 Hollabrunn) oder als Scan per Email erfolgen.

Email-Hotline für Unternehmen im Bezirk Hollabrunn

Unternehmen, die das AMS Hollabrunn kontaktieren möchten, wenden sich am besten per Mail an das AMS-Team aus dem Bereich „Service für Unternehmen“: sfu.hollabrunn@ams.at. Auch die Freistellung von Beschäftigten kann auf diesem Weg avisiert werden.

„Sobald es konkrete Informationen zur Corona-Kurzarbeit gibt, werden wir diese anhand der vorgemerkten Anfragen an Unternehmen weitergeben“, betont Mukstadt.

Reduzierung persönlicher Kontakte

Das Arbeitsmarktservice werde wie gewohnt seine Türen für persönliche Vorsprachen geöffnet halten. Face-to-face-Kontakte sollen aber auf ein Minimum reduziert werden. Es wird darum gebeten, den telefonischen Kanal möglichst freizuhalten. „Wir werden alle Anfragen gewissenhaft und Schritt für Schritt abarbeiten und bitten um Geduld, wenn eine Beantwortung länger als gewohnt dauert“, appelliert der AMS-Chef. Für eine Arbeitslosmeldung sei bis auf weiteres keine Vorsprache in der AMS-Geschäftsstelle nötig. „Auch jene die bereits arbeitslos sind, brauchen keine Sorge haben, ihre Ansprüche zu verlieren", versichert Josef Mukstadt.