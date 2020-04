„Irgendwie war es eine Riesen-Umstellung, nicht mehr in die Schule zu gehen, und ehrlich gesagt vermisse ich die Schule sehr. Unglaublich, wie viel Stoff wir an einem Tag durchmachen. In der Schule sieht das immer so wenig aus.“

Michelle, 3. Klasse

„Die erste Woche war für meine Mutter und mich sehr anstrengend. Mit den Cyberhomeworks musste ich mich sehr ärgern, da das Programm wegen Überlastung die meiste Zeit nicht funktionierte.

Julian, 3. Klasse

„Schule wäre mir lieber als zu Hause alles zu lernen. Jeden Tag mache ich meinen Arbeitsplan und meine Hausübung am Computer. Ich vermisse den Spaß in den Pausen oder im Unterricht. Ich wünsche mir, dass meine Familie, meine Freunde, Mitschüler, die Lehrer, und Frau Direktor gesund bleiben. Ich fühle mich nicht wohl in dieser Situation.

Nico, 3. Klasse

„Ich finde das Zuhausesein eigentlich ganz cool, aber meine Lehrerinnen können Sachen besser und ruhiger erklären als meine Eltern.

Florian, 2. Klasse

„Manchmal schaue ich mir die Nachrichten an. Langsam ärgert mich das mit dem Coronavirus schon. Meine Gefühle sind gemischte Gefühle, denn man kann nicht alles machen wie sonst.“

Marcel, 4. Klasse

„Die erste Woche war nicht so einfach, da ich mir alles selbst einteilen musste. Jetzt ist es schon einfacher. Ich lerne jeden Tag außer am Wochenende von 9 bis 13 Uhr. Dass ich ausschlafen kann, gefällt mir. Vom Coronavirus merke ich nicht so viel wie gedacht. Das Lernen zu Hause macht mir sogar Spaß. Aber es gibt auch Dinge, die mir fehlen. Zum Beispiel meine Freunde. Aber auch den Unterricht in Sport, Kochen und Informatik.

Angelo, 4. Klasse

„Die ersten Gedanken, als ich erfuhr, dass die Schule in nächster Zeit nur für Betreuungsfälle geöffnet hat, waren einerseits: Jetzt kann ich meine Freunde für die nächste Zeit nicht sehen; andererseits: Schule von zu Hause, auch nicht schlecht! Ich hoffe, dass es ihnen auch gut geht.

Kilian, 4. Klasse

„Ich finde, dass ich jetzt erst zu schätzen weiß, dass wir in die Schule gehen dürfen, denn es macht mehr Spaß mit anderen gemeinsam zu lernen. Ich freue mich jetzt schon auf den Unterricht und bemühe mich weiter, viel für die Schule zu machen.“

Marlies, 4. Klasse