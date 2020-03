Coronafälle: Jetzt auch Hollabrunn zweistellig .

Viele Tage lang war Hollabrunn in der Statistik des Gesundheitsministeriums mit nur zwei Fällen von infizierten Personen geführt und damit einer der am wenigsten betroffenen Bezirke. Diese Woche stieg diese Zahl schließlich doch um einige Fälle an.