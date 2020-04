Der Mann hatte an einer "massiven Grunderkrankung" gelitten, teilte Bernhard Jany von der Landeskliniken-Holding am Mittwoch mit. Es handelte sich um den bisher altersmäßig jüngsten Toten im Zusammenhang mit der Lungenkrankheit in einem niederösterreichischen Spital.

Auch im Krankenhaus Waidhofen a. d. Thaya wurde am Mittwoch ein Covid-19-Todesfall beklagt. Betroffen war ein 87-Jähriger, der Vorerkrankungen aufgewiesen hatte. Die Zahl der mit oder an einer Covid-19-Erkrankung gestorben Personen in Spitälern im Bundesland stieg damit auf 65.