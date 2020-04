77-Jähriger im Landesklinikum Hollabrunn gestorben .

In Niederösterreichs Spitälern ist die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus am Freitag auf 81 gestiegen. Wie Bernhard Jany von der Landeskliniken-Holding mitteilte, starb ein an Covid-19 erkrankter 77-Jähriger im Landesklinikum Hollabrunn.