Tanzlehrer werden Schutzmasken tragen müssen, die Schüler vermutlich nicht. Abstandsregeln sind einzuhalten. Geöffnet werden darf voraussichtlich mit Ende Mai. Mehr Angaben über eine Wiedereröffnung der Tanzschulen, die seit Mitte März geschlossen sein müssen, gibt es derzeit nicht.

Hermine Mühlsiegl verfolgt ungeduldig die täglichen Medienberichte, Pressekonferenzen, Initiativen von Interessensvertretung und Verbänden oder Kommentare von Kollegen und hofft, dass es möglichst bald eine Entscheidung der Regierung gibt. Die große Frage, die sich der Tanzschulchefin stellt: „Wann und unter welchen administrierbaren Auflagen kann praxisnah wieder gestartet werden?“

Ihren Tanzschulbetrieb hat sie mit 16. März "vorübergehend unterbrochen". Ausgeschriebene Kurstermine wurden auf einen späteren Zeitpunkt verschoben werden.

Mühlsiegl: "Start in Jubiläumsjahr hätte ich so nicht erwartet"

Diese Zeiten erinnern Mühlsiegl sehr an frühere Herausforderungen: Beinahe zehn Jahre ist es nun schon wieder her, dass sich Hermine Mühlsiegl nach dem Tod ihres Mannes Klaus dazu entschloss hat, die Tanzschule in seinem Sinn - und unter damals schwierigsten Umständen als Einzelunternehmerin - weiterzuführen.

TS Müsi Seit 125 Jahren gibt es die Tanzschule Mühlsiegl, seit 66 Jahren mit Standort in Hollabrunn. So hatte sich Tanzschulchefin Hermine Mühlsiegl das Jubiläumsjahr nicht vorgestellt.

„Ich konnte mir damals nicht vorstellen, dass es noch eine größere Herausforderung geben könnte“, sagt die Tanzschulchefin. „Den Start in das in diesem Herbst 125-jährige Bestandsjubiläum der Tanzschule Mühlsiegl – davon seit 1954 in Wien, Hollabrunn und anderen Teilen Niederösterreichs, hätte ich so nicht erwartet.“

Worin die größten Herausforderungen einer Wiedereröffnung liegen werden? Der vorgeschriebene Abstand zu anderen Paaren; Gesellschaftstanz ohne Körperkontakt und eventuell mit Mundschutz; nicht alle Paare wohnen im gemeinsamen Haushalt; und die diplomierte Tanzmeisterin fragt sich, wie sich die Coronakrise auf die zukünftige Wahrnehmung der Eigenverantwortung und das Konsumverhalten auswirken wird.

Tanzschule Hanickel beklagt große finanzielle Einbußen

„Ich hoffe, dass meinen treuen Kunden trotz der langen Tanzpause die Motivation, Freude und der Spaß an der Bewegung mit Freunden und Bekannten erhalten geblieben sind.“ Sie sei zuversichtlich, dass das 125. Bestandsjahr der Tanzschule und das 66. Jahr in Hollabrunn bald gesund, schwungvoll und erfolgreich fortsetzen zu können.

Große finanzielle Einbußen durch die Coronakrise belagt auch Christian Hanickel, Chef der gleichnamigen Hollabrunner Tanzschule: "Aufgrund der abgesagten Bälle werden keine Eröffnungstänze einstudiert, Hochzeitspaare können keine Tanzstunden nehmen und auch der fehlende reguläre Tanzschulbetrieb macht schwer zu schaffen.“ Es sei unmöglich, die Verluste aufzuholen.

Tanzschulchef suchte sich Job im Krankenhaus

Im Frühjahr abgebrochene Kurse sollen im Herbst fortgesetzt werden – gleichzeitig mit vielen neuen geplanten Kursen. Das werde auch zeitlich eine Herausforderung, sagt Hanickel. Eine finanzielle Hilfestellung vom Staat für den Zeitraum des Ausfalls erhoffe man sich zwar, „allerdings bezweifle ich aus derzeitiger Sicht, dass ich eine Unterstützung erhalten werde“, sagt der Hollabrunner. Er hat sich deshalb eine alternative Anstellung gesucht, um in dieser schweren Zeit nicht untätig zu sein: „Da die Krankenhäuser momentan an ihre Grenzen stoßen, arbeite ich dort vorübergehend mit.“

„Nicht nur mir, sondern auch den Tanzpaaren fehlt der Unterricht schon sehr. Ich hoffe wirklich, dass meine Tanzschule spätestens im Herbst wieder geöffnet und mit Spaß und Freude getanzt werden kann“, betont der Tanzschulchef.